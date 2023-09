La demande mondiale de travailleurs verts est sur le point de dépasser l’offre

Le passage à énergie propre ne réussira que si les travailleurs remplir les emplois pour y arriver. La technologie climatique est une industrie qui a du mal à trouver des personnes qualifiées.

Il suffit de demander à Nate Storey, co-fondateur de la société agricole verticale Plenty. « Il est très difficile de trouver la main-d’œuvre pour effectuer ce genre de travail », a déclaré Storey à Quartz l’année dernière.

Jim Pantaleo, coordinateur du développement commercial à l’AI Institute for Next Generation Food Systems de l’Université de Californie à Davis, a remarqué la même pénurie. L’année dernière, il a dit à Quartz que de nombreux producteurs d’Oasis BioTech, aujourd’hui disparue, une entreprise d’agriculture verticale de Las Vegas, étaient d’anciens travailleurs de la marijuana, mais qu’ils ne possédaient pas les compétences spécialisées nécessaires.

« Le plus grand défi à l’heure actuelle, à mon humble avis, n’est pas la technologie », a déclaré Pantaleo. « Nous devons commencer par des programmes de certification et d’études qui suivent ce secteur, car à l’heure actuelle, il n’y a pas beaucoup de personnes vraiment formées. [going] dans cette industrie. C’est un énorme problème.

Le recrutement mondial pour les emplois verts est faible

En 2021, moins de 1 % des embauches mondiales concernaient des emplois verts, et la moitié concernaient des emplois sans aucune compétence verte, selon une étude récente. Rapport LinkedIn. Cela s’explique en partie par le fait qu’il est difficile d’accéder aux emplois verts ; ils ont tendance à nécessiter de multiples compétences qui constituent un défi à acquérir pour ceux qui manquent d’expérience, note le rapport.

La demande d’emplois verts dépassera celle des travailleurs qualifiés



Les projections montrent que d’ici 2026, la demande d’emplois verts dépassera l’offre, il y a donc un besoin urgent pour le monde main-d’œuvre pour améliorer les compétences vertes. La compétence qui connaît la croissance la plus rapide dans l’Union européenne est « l’action climatique » et aux États-Unis, c’est la « comptabilité carbone », selon LinkedIn.

Cette demande survient alors que la législation contribue à créer de nouveaux emplois. Depuis l’adoption de la loi américaine sur la réduction de l’inflation l’année dernière, 132 milliards de dollars d’investissements dans des projets d’énergie verte – depuis les véhicules électriques et les batteries jusqu’à l’énergie éolienne, solaire et nucléaire – ont été annoncés, ce qui pourrait générer 86 000 emplois, un chiffre Rapport de la Bank of America estimations. Le Plan d’emplois durables du Canada et le Pacte vert européen allouer des financements publics substantiels à des emplois entièrement ou partiellement axés sur la lutte contre le changement climatique.

Outre la politique et le financement du gouvernement, qu’est-ce qui aidera les travailleurs à faire la transition vers des emplois verts qui nécessitent des compétences spécifiques ? Les auteurs du rapport LinkedIn affirment que se concentrer sur le recrutement basé sur les compétences, plutôt que sur les diplômes ou les titres antérieurs, contribuera à garantir que les personnes disposent de ce dont elles ont besoin pour accéder à de tels postes. Adopter cette approche sera essentiel à mesure que l’économie évolue.