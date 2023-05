La demande mondiale de streaming de films asiatiques et de télévision augmente

Scène de « Squid Game » de Netflix Source : Netflix

La popularité de Netflix Le drame à succès « Squid Game » et d’autres séries coréennes, ainsi que le récent succès de films comme « Minari » et « Everything Everywhere All At Once », ont contribué à stimuler la demande de films et d’émissions de télévision en langue asiatique dans le monde. Une grande partie de cette demande vient du fait que les téléspectateurs américains ont un accès plus facile que jamais au contenu mondial grâce aux principaux services de streaming tels que Netflix et Découverte de Warner Bros. ‘s Max, ainsi que des offres de niche comme Rakuten Viki, qui se concentre sur le divertissement asiatique. actualités liées à l’investissement Les bibliothèques peu maniables des services de streaming ont conduit certaines sociétés de médias à mettre en œuvre des efforts de réduction des coûts pour rentabiliser les applications. Mais l’investissement dans le contenu asiatique, en particulier coréen, reste élevé.

Aimé dans le monde entier

La part de la demande mondiale de contenu en langues asiatiques a atteint 25 % au premier trimestre de cette année, contre environ 15 % au cours de la même période en 2020, selon le fournisseur de données Parrot Analytics. Alors que l’offre de tels contenus a dépassé la demande – ce qui signifie qu’il y a plus de produits que les gens regardent – l’écart entre les deux se rétrécit, a déclaré Brandon Katz, stratège de l’industrie du divertissement chez Parrot. Au cours du premier trimestre, l’offre était supérieure de 4,7 % à la demande dans la catégorie des langues asiatiques, une amélioration par rapport à 9,8 % au premier trimestre de 2020. « Certains pourraient penser que l’offre supérieure à la demande mondiale pourrait signifier qu’un léger recul des investissements pourrait être sur la table. Mais cet écart se réduit beaucoup », a déclaré Katz, soulignant le succès des succès de Netflix tels que « All of Us Are Dead ». et « La Gloire ». « Des progrès constants sont réalisés, ce qui s’est reflété en 2022. » Depuis le début de cette année, ces titres, ainsi que « Squid Game » et « Extraordinary Attorney Woo », ont continuellement revendiqué quatre places sur Netflix. top 10 mondial succès télévisés non anglophones. Le thriller « Squid Game » a pris la première place pour un sort. Le mois dernier, Netflix a dit il augmenterait son contenu coréen, doublant à peu près l’investissement total depuis que la société a lancé son offre en Corée en 2016. Le service de streaming géant a déclaré qu’il prévoyait d’investir 2,5 milliards de dollars au cours des quatre prochaines années pour produire plus d’émissions et de films coréens. L’investissement intervient après que 60% de tous les membres de Netflix ont regardé au moins un titre coréen en 2022. Alors que la demande mondiale d’émissions de télévision en coréen a augmenté depuis le début de 2020, elle a toujours été dépassée par l’offre de contenu. Pendant ce temps, cette demande a stagné par rapport aux autres séries télévisées en langue asiatique, en particulier le japonais et le chinois, selon Parrot. Netflix se concentrera sur plus que le genre dramatique coréen de plus en plus populaire, a récemment déclaré Don Kang, vice-président du contenu coréen de Netflix, à « Squawk Box Asia » de CNBC. « Notre objectif principal est le public local en Corée. Nous avons constaté à maintes reprises, lorsqu’une émission est aimée par un public coréen, qu’elle a une très, très forte probabilité d’être aimée par le public ou les membres du monde entier », dit Kang.

Au-delà du grand public

Netflix fait partie d’une tendance plus large. Ses émissions populaires – ainsi que des films asiatiques américains à succès tels que « Minari » et « Everything Everywhere All At Once », qui ont récemment a remporté les principaux prix aux Oscars cette année – a profité à d’autres plateformes de streaming et a ouvert le public américain à l’exploration de plus de films et d’émissions de télévision asiatiques.

Icône Zoom avant Flèches pointant vers l’extérieur Page d’accueil de Rakuten Viki Source : Rakuten Viki