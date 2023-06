La demande mondiale de pétrole culminera avant la fin de la décennie

« La capacité de Moscou à autofinancer ses opérations pétrolières et son accès aux équipements et services chinois pourraient éviter un déclin beaucoup plus prononcé. Mais un durcissement des mesures financières occidentales imposées à la Russie pourrait également entraîner une tendance à la baisse plus prononcée », a déclaré l’agence. Il estime que 2,5 millions de barils par jour de brut russe ont été détournés des consommateurs occidentaux pour trouver désormais des acheteurs asiatiques, créant un « marché à deux vitesses ».

La production russe reste « obscurcie », l’AIE prédisant une baisse en raison des sanctions sur les exportations maritimes de brut et de produits pétroliers de Moscou depuis la fin de l’année dernière, ainsi que du départ des entreprises occidentales qui ont facilité la production. L’AIE prévoit désormais que les approvisionnements russes devraient diminuer de 710 000 barils nets par jour pour la période de prévision de six ans jusqu’en 2028.

Du côté de l’offre, l’AIE s’attend à ce que les producteurs de pétrole en dehors de la coalition influente de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et de ses alliés – connue sous le nom d’OPEP+ – « dominent les plans d’expansion des capacités à moyen terme », y compris les États-Unis et d’autres producteurs américains. La capacité d’approvisionnement mondiale augmentera de 5,9 millions de barils par jour pour atteindre 111 millions de barils par jour d’ici 2028 selon les estimations de l’AIE, la croissance ralentissant dans un contexte de ralentissement aux États-Unis. Cela conduira à un coussin de capacité de réserve de 4,1 millions de barils par jour, concentré sur les poids lourds de l’OPEP, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.

« Le ralentissement des économies avancées rend les perspectives mondiales encore plus dépendantes de la capacité de la réouverture de la pandémie post-Covid de la Chine à maintenir son élan initial, ce qui devrait à terme relancer le commerce et la fabrication mondiaux », a déclaré l’agence, tout en soulignant le « refoulement » de Pékin. la consommation culminera à la mi-2023 après un rebond de 1,5 million de barils par jour, mais perdra son élan à seulement 290 000 barils par jour en moyenne d’une année sur l’autre de 2024 à 2028.

Dans son dernier rapport de marché à moyen terme, publié mercredi, l’agence prévoit que la demande mondiale de pétrole dans les conditions actuelles du marché et de la politique augmentera de 6% à partir de 2022 pour atteindre 105,7 millions de barils par jour en 2028 grâce aux secteurs pétrochimique et aéronautique. .

L’AIE a continué de sonner l’alarme sur les investissements pétroliers et gaziers en cours en amont, qui, selon elle, atteindront leur plus haut niveau depuis 2015 à 528 milliards de dollars en 2023, couvrant simultanément la demande et dépassant « le montant qui serait nécessaire dans un monde qui se met sur la bonne voie pour zéro émission nette. »

« Les producteurs de pétrole doivent prêter une attention particulière au rythme accéléré du changement et calibrer leurs décisions d’investissement pour assurer une transition ordonnée », a déclaré Birol dans un communiqué.

Toril Bosoni, chef de la division de l’industrie et des marchés pétroliers à l’AIE, a déclaré mercredi à « Street Signs Europe » de CNBC que la crise énergétique mondiale qui a suivi le début de la pandémie de Covid-19 et l’invasion de l’Ukraine par la Russie avaient « vraiment accéléré » le transition loin des combustibles fossiles.

« Ainsi, alors que nous avons toujours une forte croissance et une forte demande de pétrole cette année alors que nous assistons à cette dernière étape de la reprise de Covid, à moyen terme, nous constatons vraiment que toutes ces mesures politiques que les gouvernements ont mises en place [and] les changements que les consommateurs font pour les prix et d’autres raisons ont un impact. »

Dans un rapport historique de 2021, l’AIE avait exhorté à ne pas développer de nouveaux gisements de pétrole, de gaz ou de charbon si le monde veut atteindre le zéro net d’ici 2050 – dans une démarche largement critiquée par plusieurs producteurs de l’OPEP+, qui plaident pour un double investissement dans les hydrocarbures et les énergies renouvelables, jusqu’à ce que à un moment où l’énergie verte peut répondre unilatéralement aux besoins de consommation mondiaux.

« Il y a une véritable transformation à venir », a déclaré Bosoni mercredi, citant l’adoption des véhicules électriques et des mesures d’efficacité énergétique dans tous les secteurs.

Dans son rapport Oil 2023, l’AIE note que la réalisation de l’objectif mondial de zéro émission nette nécessiterait à la fois des changements de politique et de comportement tout en observant l’impact de la demande de pétrole des véhicules électriques.

« L’adoption de normes d’efficacité plus strictes par les régulateurs, les changements structurels de l’économie et la pénétration toujours plus rapide des véhicules électriques devraient modérer puissamment la croissance annuelle de la demande de pétrole tout au long des prévisions. » L’AIE suppose que plus d’une voiture sur quatre en 2028 sera un véhicule électrique, avec des ventes proches de 25,9 millions.