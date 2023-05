La demande locative au Canada continue de dépasser l’offre: rapport

Le plus récent rapport sur les loyers au Canada de Zumper montre que 15 des villes les plus peuplées du pays ont vu leur loyer moyen augmenter sur une base mensuelle en 2023.

«Avec un taux d’inoccupation national pour les locations à moins de 2%, la demande au Canada a continué de dépasser l’offre disponible, ce qui a entraîné une flambée des loyers dans la plupart des villes de ce rapport», a déclaré le site Web de location.

Les données proviennent des centaines de milliers d’annonces de location actives de Zumper à travers le Canada et, peut-être sans surprise, Vancouver est restée la ville la plus chère du pays à louer – avec le loyer mensuel moyen pour un appartement d’une chambre à 2 600 $ et pour un appartement de deux chambres. , 3 800 $.

Le loyer moyen à Vancouver pour un appartement d’une chambre a augmenté de 18,2 % d’une année sur l’autre et de 21 % d’une année sur l’autre pour un appartement de deux chambres.

Toronto est le deuxième marché locatif le plus cher au Canada selon Zumper, car les locataires paient en moyenne 2 400 $ par mois pour un appartement d’une chambre et en moyenne 3 090 $ par mois pour un deux chambres.

Les données montrent que les loyers des deux types d’appartements à Toronto ont augmenté de plus de 20 % depuis la même période l’an dernier.

Burnaby, en Colombie-Britannique, s’est classé troisième, le loyer moyen des appartements d’une chambre ayant augmenté de 14,1 % d’une année sur l’autre pour atteindre 2 350 $ par mois, tandis que les appartements de deux chambres coûtent en moyenne 3 000 $ par mois, soit une augmentation de 15,8 % depuis l’année dernière.

Pour compléter les cinq marchés de location les plus chers au Canada, Victoria, en Colombie-Britannique, et Kitchener, en Ontario. se classent quatrième et cinquième avec un loyer mensuel moyen d’un appartement d’une chambre de 2 000 $ et 1 880 $, et le coût moyen d’un appartement de deux chambres indiqué à 2 500 $ et 2 250 $ par mois, respectivement.

Le rapport a également révélé que Calgary avait le loyer mensuel qui augmentait le plus rapidement au pays. Calgary a gagné quatre places et s’est classée parmi les 10 premières avec une augmentation de 6,1 % d’un mois à l’autre du loyer moyen d’un logement d’une chambre. Calgary a également enregistré la croissance la plus rapide du loyer moyen d’une année à l’autre, grimpant de 42,3 % pour un appartement d’une chambre et de 32,9 % pour un appartement de deux chambres.

Edmonton a enregistré la deuxième croissance mensuelle du loyer moyen la plus rapide, suivie de près par Saskatoon et Québec. À Edmonton, le loyer moyen a augmenté de 5,8 % pour un logement d’une chambre et de 6,2 % pour un appartement de deux chambres d’un mois à l’autre.

Le loyer mensuel moyen d’un appartement d’une chambre à Kelowna, Barrie, London, Kitchener et Kingston a diminué d’un mois à l’autre. Et bien que Vancouver, Victoria et Regina n’aient enregistré aucun changement dans le loyer moyen d’un appartement d’une chambre d’un mois à l’autre, les trois villes ont vu le loyer moyen augmenter d’au moins 9,3 % pour un appartement d’une chambre d’une année sur l’autre.



Le reportage de cette histoire a été payé par le biais du projet Afghan Journalists in Residence financé par Meta.