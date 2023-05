La demande inhabituelle d’invités au mariage d’Olivia Attwood révélée

La demande inhabituelle d’invités de mariage d’OLIVIA Attwood a été révélée.

La star de Love Island et le footballeur professionnel se sont fiancés à la suite d’une proposition romantique à Dubaï en 2019.

Instagram

Olivia Attwood a envoyé ses invitations de mariage avant ses noces au fiancé Bradley Dack, et a surpris les invités avec une demande inhabituelle[/caption] Instagram

Olivia, 31 ans, et Bradley, 29 ans, devaient se marier en 2020, mais les restrictions de Covid ont mis un terme à leurs projets de mariage à l’étranger.

La star de la télé-réalité a envoyé ses invitations de mariage avant ses noces avec son fiancé Bradley, et a surpris les invités avec une demande inhabituelle.

L’invitation demande aux invités de suivre le code vestimentaire, qui leur demande de porter du noir.

Une source qui a vu les invitations a révélé: « Cela a été un sujet de discussion parmi les proches d’Olivia car ce n’est pas tous les jours qu’on peut dire de porter du noir à un mariage. «

La source a ajouté: « C’est généralement plus associé aux funérailles qu’aux mariages, mais tout le monde dans son entourage sait qu’Olivia aime faire les choses différemment et est assez excentrique, donc ils n’ont pas été totalement choqués. »

Les invités d’Olivia ne savent pas si elle portera une robe de mariée blanche classique ou quelque chose d’unique.

La source a poursuivi: « En ce moment, ses invités ont hâte de voir si Olivia opte pour une robe de mariée blanche traditionnelle, ou mélange complètement les choses et surprend tout le monde avec quelque chose d’inattendu. »

Contacté par The Sun, un porte-parole de la star de Love Island a déclaré: Nous ne commentons aucun détail du mariage d’Olivia et Bradley.

Cela vient après que la star d’ITV a révélé ses projets de mariage de rêve l’année dernière – mais a admis qu’il ne jouait pas au ballon.

Lors d’une séance de questions-réponses sur son Instagram, Olivia a été interrogée par l’un de ses 1,9 million d’abonnés sur la planification de son mariage.

Commençant sa réponse, Olivia a expliqué que c’était une question dont elle avait été inondée, avant de révéler de manière sensationnelle: « Je veux m’enfuir et me marier à Vegas, mais Brad ne veut pas. »

Elle a ajouté: Il veut avoir le mariage traditionnel. Il pense que je le regretterai à l’avenir, ce que je ferais peut-être.

«Je ne suis pas vraiment une fille de mariage. Je n’ai jamais rêvé de me marier quand j’étais plus jeune.

Actualités universelles et sport