La demande indienne de matières premières pourrait compenser le manque à gagner de la Chine (ANZ)

Rashtrapati Bhavan, la résidence officielle du président de l’Inde, à New Delhi. Kriangkrai Thitimakorn | moment | Getty Images

Le ralentissement de la croissance chinoise devrait nuire à la demande mondiale de matières premières, mais l’Inde pourrait compenser une partie de ce déficit, selon ANZ. La croissance économique de l’Inde devrait dépasser celle de la Chine, la nation sud-asiatique devant devenir la troisième économie d’ici la fin de cette décennie, a prédit la banque. actualités liées à l’investissement Cela signifie que la demande indienne de matières premières augmentera probablement et qu’elle pourrait couvrir plus de la moitié du déficit de la demande chinoise, en particulier dans le secteur de l’énergie, a déclaré la banque dans un récent rapport. « La demande indienne de matières premières devrait croître rapidement, soutenue par une démographie favorable, l’urbanisation, l’expansion de la fabrication et des exportations et la construction d’infrastructures », ont écrit les analystes d’ANZ. L’Inde a a dépassé la Chine pour devenir le pays le plus peupléet selon les données d’ANZ, son taux d’urbanisation devrait passer à 40 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux actuels de 35 %, ce qui alimente la demande de métaux industriels et de produits énergétiques qui sont souvent associés à une augmentation de la demande d’infrastructures et de fabrication.

L’Inde intensifiera ses efforts de décarbonation d’ici 2030, mais ces efforts pourraient être frustrés par les besoins énergétiques en croissance rapide du pays…

La demande annuelle de l’Inde pour les principaux produits de base – comme le pétrole, le charbon, le gaz, le cuivre, l’aluminium et l’acier – devrait augmenter collectivement de plus de 5% d’ici 2030, a estimé la banque. En comparaison, la demande de la Chine pour ces mêmes produits de base ralentira entre 1 % et 3 %, accompagnant un ralentissement prévu de la croissance du PIB à 3,5 % d’ici la fin de cette décennie. Le PIB de la Chine au deuxième trimestre a augmenté de 6,3 % en glissement annuel, tombant en deçà des attentes du marché pour une croissance de 7,3 %.

Le pick-up le plus en vue ?

La reprise de la demande indienne sera la plus importante pour le pétrole et le charbon, conformément à la dépendance du pays aux importations de pétrole lourd à plus de 80 %, a prédit ANZ. « L’Inde intensifiera ses efforts de décarbonation d’ici 2030, mais ces efforts pourraient être frustrés par les besoins énergétiques en croissance rapide du pays, dont une part importante devra peut-être encore être satisfaite par les combustibles fossiles », ont écrit les analystes. La consommation de produits pétroliers de l’Inde pour 2024 devrait augmenter de près de 5 % par rapport aux niveaux actuels pour atteindre 233 805 milliers de tonnes métriques, Cellule indienne de planification et d’analyse du pétrole projets. Selon le scénario contrefactuel d’ANZ, même si la croissance de la Chine ne ralentit pas, on estime que l’Inde compensera 60 % de la baisse de la demande chinoise de charbon en 2030 et 66 % pour le pétrole.

Choix d’actions et tendances d’investissement de CNBC Pro :