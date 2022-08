La demande hypothécaire des primo-accédants fait son grand retour

La demande de prêts hypothécaires continue de s’affaiblir, toujours autour d’un creux de 22 ans, mais il y avait un signe dans les chiffres hebdomadaires que les premiers acheteurs pourraient revenir lentement.

Les demandes de prêt hypothécaire pour l’achat d’une maison ont chuté de 1 % la semaine dernière par rapport à la semaine précédente, selon l’indice désaisonnalisé de la Mortgage Bankers Association. Le volume était inférieur de 21 % à celui de la même semaine il y a un an. Il y a cependant eu une augmentation de la demande de prêts offrant des versements initiaux moins élevés.

“Les résultats d’achat de la semaine dernière ont varié, les applications conventionnelles baissant de 2 % et les applications gouvernementales augmentant de 4 %, ce qui est potentiellement le signe d’une activité accrue d’acheteurs d’une première maison”, a déclaré Joel Kan, économiste au MBA.

Il a également noté que la taille moyenne des prêts d’achat a continué de baisser, car l’achat d’une maison dans le haut de gamme du marché s’affaiblit.

Les taux hypothécaires ont augmenté pour tous les types de prêts la semaine dernière. Le taux d’intérêt contractuel moyen pour les prêts hypothécaires à taux fixe de 30 ans avec des soldes de prêt conformes (647 200 $ ou moins) est passé de 5,45 % à 5,65 %, avec des points passant de 0,57 à 0,68 (y compris les frais de montage) pour les prêts avec une baisse de 20 %. Paiement.

En raison de la forte hausse des taux, la demande de refinancement de prêts a chuté de 3 % pour la semaine et était de 83 % inférieure à celle de la même semaine il y a un an.

Les emprunteurs se sont également éloignés des prêts à taux révisables, qui n’offrent plus les bonnes affaires qu’ils faisaient il y a quelques mois à peine.

“L’écart entre les prêts à taux fixe conformes et les prêts ARM s’est réduit à 84 points de base contre plus de 100 points de base la semaine précédente”, a déclaré Kan. “Ce mouvement a rendu les prêts à taux fixe relativement plus attractifs que les ARM, réduisant ainsi davantage la part des ARM par rapport aux sommets observés plus tôt cette année.”

Les taux hypothécaires ont augmenté encore plus pour commencer cette semaine, alors que le marché boursier s’est vendu sur les craintes renouvelées d’une récession. Les investisseurs attendent ce qu’ils s’attendent à être un sentiment belliciste de la part de la Réserve fédérale lors d’une réunion plus tard cette semaine à Jackson Hole, Wyoming.