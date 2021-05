La demande hebdomadaire de refinancement hypothécaire a bondi suite à une brève baisse des taux

Une brève baisse des taux d’intérêt hypothécaires a poussé certains emprunteurs à se précipiter vers leurs prêteurs pour voir s’ils pouvaient réaliser des économies. Selon la Mortgage Bankers Association, le volume total des demandes de prêt hypothécaire a augmenté de 2,1% la semaine dernière par rapport à la semaine précédente.

Le taux d’intérêt moyen des contrats pour les prêts hypothécaires à taux fixe de 30 ans avec des soldes de prêts conformes (548250 $ ou moins) a diminué à 3,11%, passant de 3,18%, avec des points diminuant à 0,32 de 0,34 (frais de montage compris) pour les prêts avec une baisse de 20%. Paiement. C’est le taux le plus bas depuis février et il est inférieur de 32 points de base à celui d’il y a un an.

En conséquence, les demandes de refinancement d’un prêt immobilier, qui ont été faibles ces derniers temps, ont augmenté de 3% par rapport à la semaine précédente mais étaient encore 12% inférieures à celles d’il y a un an, selon l’indice désaisonnalisé du MBA. La part de refinancement de l’activité hypothécaire est restée essentiellement inchangée.

«La baisse des taux a aidé l’indice de refinancement à atteindre son plus haut niveau en huit semaines, grâce à une augmentation de 4% des refinancements conventionnels», a déclaré Joel Kan, vice-président associé de MBA aux prévisions économiques et industrielles. « De plus, les soldes des prêts de refinancement ont augmenté pour la quatrième semaine consécutive, ce qui indique que les emprunteurs à solde élevé ont agi pour profiter rapidement de taux plus bas. »

La demande hypothécaire des acheteurs de maison n’a augmenté que de 1% pour la semaine et était de 13% plus élevée qu’il y a un an. La comparaison annuelle est biaisée depuis plusieurs semaines, depuis que le marché du logement s’est arrêté au début de la pandémie en mars 2020, puis est revenu fortement en juin. Il sera plus important de regarder cette comparaison au cours des prochaines semaines pour voir comment elle s’ajuste.

«La plupart des marchés ce printemps continuent de connaître une demande robuste, mais l’activité continue d’être limitée par des niveaux de stocks insuffisants, ainsi que par les défis des constructeurs de maisons liés aux pénuries et à l’augmentation des prix des matériaux de construction», a ajouté Kan.

Les taux hypothécaires remontent déjà cette semaine, en particulier mardi, en raison d’une forte augmentation de l’offre d’obligations offertes, en particulier des obligations du Trésor et des sociétés.

« Bien qu’aucune de ces obligations ne soit les mêmes qui influencent le plus directement les taux hypothécaires, elles sont suffisamment corrélées et interdépendantes pour que les taux hypothécaires ressentent en fin de compte les effets néfastes de l’augmentation de l’offre », a déclaré Matthew Graham, directeur de l’exploitation de Mortgage News Daily.