La demande hebdomadaire de prêts hypothécaires stagne, les taux d’intérêt baissent pour la troisième semaine consécutive

Le taux moyen du prêt hypothécaire le plus populaire, le taux fixe de 30 ans, a chuté pour la troisième semaine consécutive, mais la demande de prêts hypothécaires n’a pas beaucoup bougé.

Le volume total des demandes de prêts hypothécaires a augmenté de 0,5 % la semaine dernière, par rapport à la semaine précédente, selon l’indice désaisonnalisé de la Mortgage Bankers Association. Ceci après que la demande ait bondi la semaine précédente.

La semaine dernière, le taux d’intérêt moyen des contrats pour les prêts hypothécaires à taux fixe de 30 ans avec des soldes de prêts conformes (726 200 $ ou moins) est passé de 6,77 % à 6,73 %, les points passant de 0,65 à 0,64 (y compris les frais de montage) pour les prêts avec un 20% d’acompte.

Le taux d’intérêt contractuel moyen pour les prêts hypothécaires à taux fixe de 30 ans avec des soldes de prêts jumbo (supérieurs à 726 200 $) est passé de 6,79 % à 6,80 % pour les prêts avec un acompte de 20 %. C’est la deuxième semaine consécutive que les prêts jumbo ont un taux plus élevé que les prêts conformes.

« La dernière fois que les taux jumbo ont été plus élevés, c’était en décembre 2021. Le resserrement des conditions de liquidité a incité les prêteurs jumbo à se retirer, augmentant les taux dans le processus », a écrit Joel Kan, économiste MBA, dans un communiqué.

Les demandes de refinancement d’un prêt immobilier ont diminué de 2 % pour la semaine et étaient de 40 % inférieures à celles de la même semaine il y a un an.

Les demandes de prêt hypothécaire pour acheter une maison ont augmenté de 2 % pour la semaine, mais étaient de 32 % inférieures à celles de la même semaine il y a un an. Les acheteurs commencent à s’habituer à des taux d’intérêt plus élevés, mais la baisse continue des nouvelles inscriptions de maisons à vendre maintient les ventes à un bas niveau. La demande de la Federal Housing Administration a augmenté plus que la demande de prêts conventionnels.

« Les acheteurs d’une première maison représentent une part importante des prêts d’achat de la FHA, et cette augmentation est un signe que même si l’intérêt des acheteurs est là, l’activité continue d’être limitée par de faibles niveaux d’inventaire abordable », a ajouté Kan.

Les constructeurs de maisons profitent de la dynamique. Les demandes de prêt hypothécaire pour acheter une maison nouvellement construite ont bondi de 17% en mai par rapport à mai 2022, selon le MBA. Parallèlement à la demande, les mises en chantier de maisons unifamiliales ont bondi de 18,5 % en mai par rapport à avril, selon le recensement américain.

Les taux hypothécaires ont commencé cette semaine légèrement plus bas, mais cela pourrait changer mercredi alors que les investisseurs réagissent au témoignage du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, devant le comité des services financiers de la Chambre.