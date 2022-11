La demande hebdomadaire de prêts hypothécaires s’aplatit, alors que les taux d’intérêt grimpent encore plus haut

Un homme entre dans une succursale de Bank of America à New York.

Les taux hypothécaires ont de nouveau augmenté la semaine dernière, jetant encore plus d’eau froide sur la demande des propriétaires actuels et des acheteurs potentiels. Le volume hebdomadaire des demandes a chuté de 0,1 % la semaine dernière par rapport à la semaine précédente, selon l’indice désaisonnalisé de la Mortgage Bankers Association.

Le taux d’intérêt contractuel moyen pour les prêts hypothécaires à taux fixe de 30 ans avec des soldes de prêt conformes (647 200 $ ou moins) est passé de 7,06 % à 7,14 %, avec des points passant de 0,73 à 0,77 (y compris les frais de montage) pour les prêts avec une baisse de 20 %. Paiement.

“Les taux hypothécaires ont légèrement augmenté la semaine dernière après l’annonce que la Réserve fédérale continuera d’augmenter les taux à court terme pour lutter contre la forte inflation. Le taux fixe sur 30 ans est resté supérieur à 7% pour la troisième semaine consécutive, avec des augmentations pour la plupart des types de prêts”, a déclaré Joel Kan, économiste en chef adjoint du MBA.

La demande de refinancement, qui a été positivement écrasée par la forte hausse des taux d’intérêt, a encore chuté de 4 % sur la semaine et de 87 % par rapport à la même semaine il y a un an. Les taux hypothécaires ont commencé cette année autour de 3 %, il reste donc très peu d’emprunteurs qui pourraient bénéficier d’un refinancement aux taux plus élevés d’aujourd’hui. La demande de refinancement est maintenant à son plus bas depuis 22 ans.

Les demandes de prêt hypothécaire pour l’achat d’une maison ont augmenté de 1 % pour la semaine. Bien que ce ne soit pas un changement majeur, c’était la première augmentation en six semaines. La demande d’achat, cependant, est toujours en baisse de 41% par rapport à il y a un an et proche d’un creux de sept ans.

La part d’activité des prêts hypothécaires à taux révisable (ARM) est passée à 12 % de toutes les demandes. Les ARM offrent des taux d’intérêt plus bas et, bien qu’ils soient considérés comme des prêts plus risqués, leurs taux peuvent être fixes jusqu’à 10 ans.

Les taux hypothécaires ont commencé à bouger latéralement cette semaine, mais cela pourrait changer jeudi, alors que les investisseurs attendent la lecture d’octobre de l’indice des prix à la consommation du gouvernement.