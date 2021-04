Rocter | iStock | Getty Images

Vacasa, qui aide les hôtes non seulement à répertorier mais à gérer leurs maisons de location, envisage de devenir une action cotée en bourse, ont déclaré plusieurs sources à CNBC, cherchant à profiter d’une reprise attendue dans le secteur des vacances alors que les vaccinations Covid s’accélèrent aux États-Unis et au niveau fédéral. les gouvernements des États lèvent les mesures d’atténuation des virus. La société basée à Portland, dans l’Oregon, envisage une offre publique initiale, une cotation directe ou une fusion avec une SPAC, une société d’acquisition à vocation spéciale, ont déclaré ces sources. Dans une interview à CNBC, le PDG de Vacasa, Matt Roberts, a déclaré « pas de commentaire » aux questions sur le point de savoir si l’entreprise envisageait d’entrer en bourse. Cependant, il a parlé de l’avenir de Vacasa d’un point de vue commercial, affirmant que la société s’attend à « générer plus de 1,25 milliard de dollars de réservations brutes, un record pour nous » en 2021. C’est environ le double de 2019, qui s’est clôturée avant le la pandémie de coronavirus a décimé l’industrie du voyage. De la surveillance des demandes à la réparation d’une toilette cassée en passant par l’augmentation du nombre de nuits où une maison est réservée, Vacasa aide les propriétaires à gérer l’ensemble du processus de location d’une propriété de bout en bout à court ou à long terme. La société – fondée en 2009, un an après Airbnb – a déclaré qu’elle se distinguait du géant de la location en ligne et des offres d’Expedia en fournissant des services de bout en bout. Tout en exploitant son propre marché de location, Vacasa alimente également l’offre de location de maisons à Airbnb et Expedia. « Nous créons de l’approvisionnement pour le marché. Le vendons au détail par l’intermédiaire de nos partenaires de distribution. … C’est ce qui nous différencie. Nous sommes en fait ceux qui créent le produit sur les étagères », a déclaré Roberts. Danielle Martini, qui a sa maison à Rockaway Beach, dans l’Oregon, répertoriée sur Vacasa, a déclaré à CNBC: « L’une de mes choses préférées est le portail des propriétaires … où je peux comparer mes réservations à l’année précédente. Je reçois également des notifications par e-mail lorsque il y a une nouvelle réservation. C’est plutôt sympa. «

La famille de Martini vit à Spokane, Washington – à sept heures de leur résidence secondaire – ce qui rend difficile la gestion régulière de la propriété. « En gros, nous atteignons le seuil de rentabilité … peut-être gagner un peu d’argent », a déclaré Martini à propos de Vacasa, qui facture une commission de 35%. Mais ce n’est pas grave, dit-elle, car elle et son mari considèrent leur propriété en bord de mer comme un investissement à plus long terme qu’ils espèrent prendre leur retraite en un jour. Lorsque sa mère a reçu un diagnostic de maladie de Parkinson, Danielle Martini a commencé à réfléchir plus sérieusement à la prochaine étape de la vie. L’année dernière, elle et son mari ont encaissé une partie de leur argent 401 (k) pour acheter la maison de vacances de leurs rêves. «J’ai dit à mon mari que nous ne pouvions pas être comme mes parents. Nous avons besoin d’un endroit pour prendre notre retraite. Il faut que ce soit géré de manière efficace pour couvrir nos coûts, mais aussi nous assurer que nous pourrons un jour passer plus de temps là-bas», dit-elle mentionné. Sur la côte Est, à Ocean City, Maryland, Patrick Brady élargit lentement son portefeuille de maisons: Brooklyn Estate, Brooklyn Cottage et Brooklyn Meadows – tous nommés d’après sa fille Brooklyn qui l’aide à réparer chaque propriété. Brady a commencé à investir dans des maisons en 2015. Après l’achat d’un grand domaine de six chambres, il a inscrit la propriété sur Vacasa. « J’ai été choqué par le nombre de réservations que cela m’a permis. »

La lutte pour une location de vacances met de plus en plus l’accent et la pression sur les propriétaires pour qu’ils répondent à la demande et que leurs locataires soient satisfaits. Mais cela peut prendre du temps et une mauvaise critique peut nuire à votre capacité à attirer de nouveaux clients. En tant que directeur de trois restaurants, Brady était motivé pour trouver un gestionnaire immobilier qui pourrait aider à superviser l’ensemble du processus et s’assurer qu’il était rentable. « De la prise en charge des demandes des clients au traitement des paiements, Vacasa est un guichet unique », a déclaré Brady. Mais la concurrence est féroce. Airbnb et Expedia investissent tous les deux dans leurs modèles commerciaux tandis que Marriott continue d’élargir sa petite mais croissante part de marché grâce à sa plate-forme Home & Villas.