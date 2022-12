La demande et les prix des véhicules d’occasion continuent de baisser par rapport à des sommets records

DETROIT – Les prix de gros des véhicules d’occasion ont atteint leur plus bas niveau en plus d’un an le mois dernier, alors que les ventes au détail diminuent en raison de la hausse des taux d’intérêt, de la disponibilité croissante de véhicules neufs et des craintes de récession.

Cox Automotive a déclaré mercredi que son indice de valeur des véhicules d’occasion Manheim, qui suit les prix des véhicules d’occasion vendus lors de ses ventes aux enchères en gros aux États-Unis, a baissé de 15,6 % par rapport aux niveaux records de janvier à novembre. L’indice est tombé à 199,4 le mois dernier, en dessous de 200 pour la première fois depuis août 2021, et est en baisse de 14,2 % par rapport au même mois il y a un an. Il s’agit du sixième mois consécutif de baisse.

La baisse des prix survient alors que la disponibilité de véhicules neufs augmente régulièrement par rapport à des creux historiques, offrant des options supplémentaires aux consommateurs et potentiellement de meilleures options de prêt de la part des bras de financement du constructeur automobile.

“Les nouveaux stocks commencent enfin à se constituer, ce qui donne un élan aux nouvelles ventes au détail, mais cet élan semble se faire au détriment du commerce de détail d’occasion. C’est surtout l’acheteur traditionnel de voitures d’occasion qui est le plus touché par l’abordabilité des paiements”, a déclaré l’économiste en chef de Cox, Jonathan. Fumée dit mardi lors d’une mise à jour de l’industrie.