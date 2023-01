La demande en mariage unique d’un homme à Chhindwara est hilarante

Internet est un endroit où vous rencontrez certaines des vidéos les plus bizarres et les plus hilarantes. Nous avons votre dose quotidienne de rires prête avec une vidéo d’un homme réalisant une cascade publique unique. Non, ce n’est pas une cascade physique. Nous parlons d’une publicité plutôt bizarre pour le mariage. Il est courant de trouver des annonces matrimoniales dans les journaux et les sites matrimoniaux où les gens recherchent des partenaires avec des critères comme avoir un emploi au gouvernement, mais cet homme est allé de l’avant et a créé une affiche pour le même. Il s’est ensuite tenu avec l’affiche dans une arène publique bondée qui ressemble à un marché animé.

L’écriture sur l’affiche est unique. Il dit en hindi, “Je veux une fille avec un emploi au gouvernement pour le mariage, je donnerai la dot”. C’est bizarre car bien que la dot soit maintenant considérée comme une pratique régressive, c’est la famille de la mariée qui la paie au marié depuis des années. Certaines personnes croient que l’homme cherche désespérément à se marier et a donc accepté de payer une dot en échange.

Dans la vidéo, plusieurs personnes sont vues en train de regarder l’homme à l’affiche étrange et certaines sont même vues en train de rire. La vidéo proviendrait de Chhindwara dans le Madhya Pradesh. De nombreux utilisateurs de médias sociaux ont félicité l’homme pour avoir voulu payer une dot car ils y voient un signe d’égalité pour les deux sexes. D’autres pensent qu’il n’était pas nécessaire de proposer de payer une dot. Beaucoup sont simplement amusés par l’acte de l’homme qui fait publiquement de la publicité pour le mariage.

