La demande en mariage d’un fan de baseball pendant le match tourne mal alors que sa petite amie s’enfuit… mais est-ce réel ?

Il posa la question et elle se dirigea vers les sorties.

Un prétendant s’est penché sur un genou lors d’un match de baseball des ligues mineures dans le Massachusetts et a subi un rejet public qui a été enregistré par des fans sympathiques et diffusé sur le Jumbotron.

Un homme s’est penché sur un genou lors d’un match de baseball des ligues mineures dans le Massachusetts Crédit: Newsflare

L’homme a subi un rejet public alors que la femme s’est enfuie dans un moment qui a été enregistré par des fans sympathiques et diffusé sur le Jumbotron du stade de baseball du Massachusetts. Crédit: Newsflare

Dans le moment, que certains suspects ont peut-être été scénarisé, l’homme portant une casquette de baseball à l’envers et une veste letterman se tient avec sa petite amie en short, T-shirt violet des Sox et casquette au sommet de la pirogue des Worcester Red Sox lors du match à domicile de jeudi soir, selon Quel est le mot Massachusetts

Ils ont posté l’incident gênant et ont sous-titré la vidéo : « La scène de Worcester est difficile. »

L’homme semble gagner l’approbation par des cris et des acclamations généralisés de la foule des Worchester Red Sox à Polar Park qui a vu leur équipe tomber face aux Scranton Rail Riders 11 à 3.

Pourtant, l’intérêt amoureux semblait sauter de haut en bas avec ses mains muselant sa bouche alors qu’elle secouait la tête dans un « Non » flagrant.

« Je dois y aller », a-t-elle répété à plusieurs reprises en descendant de la pirogue et en montant les escaliers du stade.

Le Roméo rejeté se leva lentement et s’avança à sa suite.

« La femme était horrifiée après la proposition », a déclaré Steven Wooste, témoin de l’échec de la proposition, dans une interview à la station de radio 98.5 The Sports Hub.

« J’ai tout vu. C’était horrible.

« Elle a monté les escaliers en courant. Le monsieur a couru après elle avec deux de ses copains.

Alors que de nombreux cœurs ont été écrasés après le non aux noces, les spéculations ont tourbillonné selon lesquelles le moment était arrangé et potentiellement mis en scène.

Beaucoup se doutaient que le visage de l’homme semblait docile malgré la perte de ce qui serait peut-être l’amour de sa vie.

« Ce n’était certainement pas un coup du club – et toutes les indications des personnes impliquées étaient que c’était sincère », a déclaré Bill Wanless, vice-président des communications des Worcester Red Sox au New York Post.

Il a dit qu’il n’avait pas parlé directement avec le couple non fiancé.

« Mais nous n’avons rien entendu des parties impliquées. »

Un photographe nommé Ashley Green a tweeté après la proposition : « Ohhhhhh non.

« Nous venons d’avoir une tentative de proposition approximative avec un dur sans fin dans la fuite de la fille. »

Les utilisateurs de médias sociaux ont également été découragés par la balançoire des clôtures qui s’est terminée par une bouffée.

Jillian Fisher a posté: « Je viens juste d’entrer ici pour dire à tout le monde qu’une fille vient de refuser une proposition au jeu @WooSox et qu’elle s’est littéralement enfuie et que ce serait le moment idéal pour dunk sur Worcester ….. il est plus important que nous soyons tous d’accord pour mettre fin aux propositions de stade. S’il te plaît «

Une autre a sonné appelant à la fin de toutes les propositions en mariage après cette boule de neige : « Les propositions publiques devraient cesser, en général.

« Cela met une pression inutile sur la personne à qui on propose et c’est un moment spécial qui devrait être partagé en privé. »

Certains utilisateurs ont accusé l’échec de la proposition de mariage comme étant une mise en scène Crédit: Newsflare