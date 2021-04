LONDRES – La préférence du public pour le vaccin contre le coronavirus développé par AstraZeneca et l’Université d’Oxford a chuté depuis que des rapports ont émergé le liant potentiellement à certains cas d’événements inhabituels de coagulation sanguine.

Une étude portant sur près de 5000 adultes en avril au Royaume-Uni – où le taux de recours au vaccin Covid est élevé et le programme de vaccination bien établi – a révélé que la préférence du public pour le vaccin AstraZeneca Covid a diminué depuis mars, et la croyance qu’il provoque du sang les caillots ont augmenté.

L’étude universitaire britannique a révélé que 17% du public disent maintenant qu’ils préféreraient recevoir le vaccin AstraZeneca, s’ils avaient le choix entre eux, contre 24% à la fin du mois de mars.

Et 23% des gens pensent maintenant que le vaccin AstraZeneca provoque des caillots sanguins – contre 13% en mars. Cependant, le public est toujours plus susceptible de dire que cette affirmation est fausse (39%) ou qu’il ne sait pas si c’est vrai (38%).

L’étude, menée par l’Université de Bristol, le King’s College de Londres et le NIHR Health Protection Unit in Emergency Preparedness and Response entre le 1er et le 16 avril, a révélé une «grande différence» dans les croyances avant et après le MHRA (le régulateur britannique des médicaments) a annoncé qu’il y avait un lien possible entre le vaccin et des caillots sanguins extrêmement rares le 7 avril.

L’étude a révélé que 17% des personnes interrogées au cours de la première semaine de ce mois pensaient que cette affirmation était vraie, contre 31% interrogées par la suite.