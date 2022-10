La demande du chef de l’AIFF, Kalyan Chaubey, de redémarrer la Coupe Merdeka a été bien reçue par la FA malaisienne

Le président de la Fédération indienne de football (AIFF), Kalyan Chaubey, a déclaré que sa “demande de redémarrage de la Coupe Merdeka” – le tournoi de football amical – a été accueillie favorablement par le chef de l’Association malaisienne de football (FAM), Datuk Haji Hamidin Bin Haji Mohd Amin.

A LIRE AUSSI | “Le football se décide dans la surface”, déclare Thomas Brdaric après le premier revers de la saison du Chennaiyin FC

Le chef de l’AIFF s’est rendu sur Twitter pour partager la nouvelle. L’IANS a appris que le tournoi amical débutera l’année prochaine et que l’Inde y participera.

“La #MerdekaCup avait créé tant d’opportunités pour #IndianFootbal dans le passé. Ma demande de relancer ce tournoi et d’avoir l’INDE comme l’un des participants invités a été chaleureusement accueillie par le président de la FA Malaisie, Dato Haji Hamidin bin Haji Mohd. Amin. Merci @FAM_Malaysia », a-t-il tweeté.

https://www.youtube.com/watch?v=kxKwZXJEB64″ width=”942″ height=”530″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”>

Merdeka est le plus ancien tournoi de football d’Asie qui a invité les nations de football à concourir depuis 1957. Selon les rapports, après les années 1980, l’intérêt pour la coupe a diminué à la fois des fans de football et des équipes de football, car de nombreuses nations asiatiques se sont davantage concentrées sur les phases de qualification de la Coupe du Monde de la FIFA et de l’AFC Asian. Tasse.

Lire tous les Dernières nouvelles sportives ici