La demande d’ordonnance d’interdiction temporaire de Jhené Aiko refusée

Le média a obtenu des documents judiciaires déposés par Aiko cette semaine, dans lesquels elle demande une ordonnance d’interdiction temporaire contre un homme de 29 ans nommé Ian Craig Lees. La requête demandait au tribunal d’ordonner que Lees reste à au moins 100 mètres de la chanteuse, de sa fille Namiko, 14 ans, de Noah et de Big Sean.

Aiko a également demandé que son « harceleur » qu’elle dit ne « pas connaître » personnellement ne soit pas autorisé à communiquer avec elle sous quelque forme que ce soit.

« Les clients craignent pour leur vie, le suspect est venu à des concerts, à des événements et à leur domicile personnel pour essayer de prendre contact avec eux, ce qui a conduit à une altercation physique avec la sécurité résidentielle et le suspect a finalement violé le poste de sécurité », indique la pétition. . « Il a finalement été arrêté sur la propriété du client après avoir pénétré dans la maison physique. »

Le chanteur de « Bed Peace » a également inclus des captures d’écran de publications sur les réseaux sociaux que l’homme aurait publiées et qui le montrent la traitant de « ** b**** froide ». Le message contenait une photo du chanteur avec la légende « Ungrateful C****. Force ignorante du Mal »

Il a ajouté : « Vous avez privilégié des conneries pourries et sans talent. Toutes les pires caractéristiques de la vie ou d’une relation et de moi-même proviennent de ce serpent.

Selon les documents judiciaires, le harceleur présumé aurait été inculpé d’un chef de harcèlement criminel et d’un chef de cambriolage. Lees aurait été arrêté le 18 août et n’a pas encore été libéré. Sa caution a été fixée à 150 000 $ et sa prochaine date d’audience est prévue le 6 septembre.

Malheureusement pour Aiko et sa famille, une audience a eu lieu concernant la demande d’ordonnance d’éloignement temporaire de Jhené et, malgré les preuves, le juge aurait rejeté la demande. Une audience a été fixée au 14 septembre au cours de laquelle elle pourra plaider en faveur d’une ordonnance permanente.