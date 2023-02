La demande d’or a atteint son plus haut niveau en 11 ans grâce aux achats “colossaux” de la banque centrale

“Si plus d’informations sur cette activité non déclarée devenaient disponibles, ces estimations pourraient être révisées.”

“Les achats nets de la banque centrale au quatrième trimestre ont totalisé 417 t, portant le total des achats du deuxième semestre à 862 t. Faisant écho au troisième trimestre, les données pour le dernier trimestre de l’année étaient à nouveau une combinaison d’achats déclarés et d’une estimation substantielle des achats non déclarés”, a déclaré le WGC.

Cela a marqué une augmentation de 152 % par rapport à 2021, lorsque les banques centrales n’avaient acheté que 450 tonnes d’or, et le World Gold Council a attribué ce pic à l’incertitude géopolitique et à la forte inflation.

L’or s’affaiblit généralement en période de hausse des taux d’intérêt et de dollar fort, en partie parce qu’il est évalué en dollars américains malgré la majeure partie de la demande provenant de l’extérieur des États-Unis, Wells Fargo souligné dans une note la semaine dernière. Cela signifie que le pouvoir d’achat des acheteurs non américains est réduit et nuit à la demande mondiale d’or.

La majorité des achats de la banque centrale en 2022 provenaient des marchés émergents, la Banque centrale de Turquie étant le plus gros acheteur avec un record de 542 tonnes. La Chine, l’Inde, l’Égypte, le Qatar, l’Irak, les Émirats arabes unis et Oman ont tous considérablement augmenté leurs réserves d’or au cours de l’année.

“Il n’est donc pas surprenant qu’au cours d’une année marquée par l’incertitude géopolitique et l’inflation galopante, les banques centrales aient choisi de continuer à ajouter de l’or dans leurs coffres et à un rythme accéléré.”

“Cela a marqué une année record pour les achats de la banque centrale : 2022 n’a pas seulement été la treizième année consécutive d’achats nets, mais également le deuxième niveau de demande annuelle le plus élevé jamais enregistré depuis 1950, stimulé par une demande de +400 t au T3 et au T4”, a déclaré le WGC.

L’or a bien commencé 2022, en hausse de 12 % jusqu’en mars, mais a chuté une fois que la Réserve fédérale américaine a commencé à augmenter agressivement les taux d’intérêt pour contenir l’inflation, entraînant un dollar plus fort et créant des vents contraires importants pour le métal précieux.

Le prix de l’or au comptant a également augmenté de plus de 5 % jusqu’à présent en 2023, s’échangeant à environ 1 926 $ l’once troy mercredi matin. LaForge a déclaré que bien que Wells Fargo ait actuellement une opinion neutre sur les métaux précieux par rapport aux autres matières premières, le géant bancaire américain ne s’attend pas nécessairement à de mauvaises performances.

La fourchette cible de fin d’année de Wells Fargo reste de 1 900 à 2 000 dollars, mais LaForge a déclaré que “cela pourrait être différent cette fois”.

“Nous devrons peut-être même augmenter notre fourchette cible de fin d’année 2023 si le dollar américain reste dans la fourchette et si nous devenons convaincus que les hausses de taux approchent de leur fin”, a-t-il ajouté.

L’or devient “très cher” pour les consommateurs

James Steel, analyste en chef des métaux précieux chez HSBC a déclaré que la hausse des prix pourrait éventuellement commencer à comprimer la demande en 2023, car l’or devient “très cher pour les consommateurs”, d’autant plus qu’environ 70% des achats sont concentrés sur les marchés émergents.

“Sur le terrain, l’achat – pièces de monnaie, barres, bijoux – va devenir de plus en plus cher et cela pourrait très bien au moins freiner le rallye, donc je serais certainement prudent, et le camp de HSBC est que la Fed maintiendra les taux et ne les coupera pas dans la seconde moitié de l’année », a-t-il déclaré.

“Si cela se réalise au fur et à mesure que 2023 se déroule, cela pourrait également retirer une partie de l’oxygène du marché de l’or.”