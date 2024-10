La demande d’iPhone d’Apple reste faible avant une semaine clé avec le déploiement de l’IA et les bénéfices attendus Par Investing.com

Investing.com — Les nouveaux iPhones d’Apple n’ont pas encore rencontré un grand succès auprès des consommateurs car la demande reste faible, selon UBS, et si la publication des renseignements Apple et des commentaires post-bénéfices de la société la semaine prochaine n’indique pas une amélioration Selon les perspectives de la demande d’iPhone, le géant de la technologie pourrait être confronté à des risques au cours des prochains trimestres.

UBS a déclaré que ses données de « laboratoire de preuves », qui suivent la disponibilité de l’iPhone dans 30 zones géographiques, continuent de suggérer une demande « un peu plus faible par rapport à l’année dernière, moins d’une semaine avant le lancement prévu d’Apple Intelligence le 28 octobre en « anglais américain ». »

Les temps d’attente ou délais de livraison, c’est-à-dire le délai entre le moment où les clients commandent leurs appareils et le moment où ils seront livrés, sont souvent considérés comme un indicateur clé de la demande.

Mais les délais d’attente actuels pour l’iPhone 16 Pro Max aux États-Unis et en Chine sont respectivement d’environ 17 et 16 jours, inférieurs aux délais d’attente de 22 jours observés l’année dernière pour les deux marchés.

Ceci est préoccupant car les estimations consensuelles supposent que les prix de vente moyens augmenteront de 4 % pour atteindre 928 dollars au cours de l’exercice 2025 et de 2 % pour atteindre 943 dollars au cours de l’exercice 2026, mais le ralentissement de la demande constitue une menace importante. Le lancement de l’iPhone 16 SE moins cher présente également un risque pour les attentes d’une augmentation des prix de vente moyens, si la demande est orientée vers l’iPhone abordable.

Les données publiées vendredi par International Data Corp. ont quelque peu apaisé les inquiétudes concernant une demande plus faible en Chine, la société ayant retrouvé sa position dans la liste des 5 principaux fabricants de smartphones en Chine, avec 15,6 % de part du marché chinois, bien qu’en baisse de 16,1 % par an. plus tôt.

La semaine à venir sera la plus importante à ce jour pour obtenir des indices sur la demande, avec le déploiement attendu d’Apple Intelligence et la publication des résultats trimestriels par Apple le 31 octobre.

Si Apple Intelligence, ou l’offre d’IA, ne trouve pas de résonance auprès des consommateurs, UBS met en garde contre une « production ou une diffusion de 10 % de l’iPhone jusqu’à CY25 ainsi que des temps d’attente compressés pour les 16 versions Pro Max ».

Cela créerait un risque non seulement pour le trimestre de décembre d’Apple, mais également pour les trimestres de mars et juin, car « la demande pour une variante de l’iPhone SE dont le lancement est prévu en mars pourrait faire pression sur les ASP en plus d’une croissance lente des unités », ajoute-t-il.

Apple Inc (NASDAQ 🙂 était légèrement en hausse lors des récentes transactions de vendredi.