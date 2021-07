La demande d’herbes médicinales albanaises a grimpé en flèche pendant la pandémie de Covid-19

Des parfums de sauge, de lavande et de bleuets s’élèvent des prairies d’Albanie, qui a vu la demande étrangère d’herbes médicinales monter en flèche depuis la pandémie de coronavirus.

A Sheqeras, au pied de la montagne Mali i Thate dans le sud de l’Albanie, c’est la saison du bleuet, une plante traditionnellement appréciée pour sa capacité à stimuler le métabolisme et la résistance aux infections.

Tôt le matin, avant la chaleur de la journée, des dizaines de femmes coiffées de chapeaux à larges bords cueillent à la main les magnifiques fleurs bleues emblématiques qui attirent les nuages ​​de papillons et d’abeilles.

Les bleuets sont ensuite séchés dans des pièces sombres pour conserver leur couleur avant d’être expédiés à l’étranger.

Au cours des dernières années, l’Albanie a été l’un des principaux producteurs européens d’herbes médicinales, principalement des plantes sauvages récoltées dans les contreforts.

Environ 95 pour cent sont exportés vers les États-Unis, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la France, l’Allemagne ou l’Italie.

Exportations en plein essor

La demande a grimpé en flèche depuis que la pandémie de coronavirus a accru l’intérêt pour les herbes censées renforcer le système immunitaire et au milieu d’un enthousiasme croissant pour les produits naturels et biologiques.

« Chaque nuage a une doublure argentée », explique Altin Xhaja, dont la société, Albrut, a, comme beaucoup d’autres dans le secteur, étendu les zones de culture et intensifié la récolte de fleurs sauvages.

En 2020, l’Albanie a exporté plus de 14 000 tonnes d’herbes médicinales et aromatiques pour une valeur de 50 millions d’euros (59 millions de dollars).

C’est 15% de plus que l’année précédente, selon les chiffres officiels.

Et la tendance se poursuit, avec des exportations 20 % plus élevées au cours des trois premiers mois de 2021 qu’un an plus tôt.

« Nous devons être rapides »

Le boom est une aubaine pour l’un des pays les plus pauvres d’Europe qui, avec une population de 2,8 millions d’habitants, dépend largement du tourisme le long de la côte adriatique qui a été durement touchée par la pandémie.

Ortie, pommiers sauvages, primevère et autres plantes médicinales font vivre quelque 100 000 Albanais, qui les utilisent eux-mêmes depuis longtemps dans les remèdes traditionnels.

« C’est une course contre la montre. Nous devons être rapides », déclare Xhaja.

« Les bleuets sont les plus chers en ce moment ; un kilo de fleurs séchées coûtera environ 30 euros », explique-t-il.

Juste à côté des champs de bleuets, un beau tapis violet de mauves peut attendre encore un peu avant la récolte.

Alors que des dizaines de travailleurs s’affairent à sélectionner et trier les plantes dans son usine de Lac, au nord de Tirana, Filip Gjoka affirme que le secteur a également profité des tensions entre Washington et Pékin.

« La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine a contraint de nombreux acteurs occidentaux à se tourner vers le marché albanais », explique Gjoka, qui dirige également l’association des herbes médicinales et aromatiques.

Une trentaine d’entreprises albanaises sont autorisées à exporter les plantes utilisées en phytothérapie en raison de leurs propriétés anti-inflammatoires, antiseptiques et même anti-stress.

Ils sont utilisés pour faire des thés riches en vitamine C et en antioxydants, des huiles ou des onguents.

« La sauge est ma vie »

Les plateaux rocheux du nord de l’Albanie abritent de la sauge, dont la demande a augmenté de 40 pour cent, incitant les agriculteurs à augmenter la superficie cultivée.

« C’était imprévu. Il fallait faire vite pour pouvoir répondre » à la demande, explique l’agriculteur Pjeter Cukaj, en essuyant la sueur de son front.

« Ces plantes font vivre plus de 50 % des familles de la région », ajoute-t-il, attribuant à la sauge, à la lavande et aux herbes sauvages locales des « pouvoirs magiques » pour la santé.

Mais les agriculteurs se plaignent de la difficulté à trouver des financements pour l’expansion et la construction d’installations de stockage et de séchage, et disent que toute aide financière qu’ils reçoivent arrive au compte-gouttes.

Les professionnels réclament également une loi sur les labels garantissant la qualité, ce qui favoriserait la croissance du secteur.

« Tout est pur, sans pesticides, sans rien », dit Edlira Licaj, alors qu’elle arrache les mauvaises herbes autour de la sauge avec une douzaine d’autres femmes.

« Nous faisons tout à la main », dit-elle.

Pendant ce temps, Drane Cukaj, 91 ans, attribue sa longévité à l’infusion de sauge qu’elle boit chaque matin.

« La vie c’est dans les prés, la sauge c’est ma vie, mon amour, ça m’a toujours rendu heureuse », confie la mère de neuf enfants qui a aussi 40 petits-enfants.

Cukaj se dit convaincue que les herbes sauvages « aident contre le coronavirus ».

Pourtant, cela ne l’a pas empêchée de recevoir le jab – juste au cas où.

