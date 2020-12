Dans le secteur d’activité de cette semaine, nous examinons comment les consommateurs aux États-Unis peuvent ne pas obtenir beaucoup de promotions et de remises, car la demande devrait dépasser l’offre dans le secteur de la vente au détail.

Nous rendons également compte de l’espoir de Taiwan d’une reprise économique dans son dernier trimestre de 2020, alors que ses principaux marchés d’exportation en Europe et aux États-Unis célèbrent Noël.

Toujours dans cet épisode, qui vous est apporté de Dubaï, nous examinons un rapport annuel intitulé: L’état de l’économie islamique mondiale, où il y a lieu d’être optimiste prudent.

DÉPENSES DES CONSOMMATEURS AUX ÉTATS-UNIS

Les ventes au détail aux États-Unis ont augmenté de 0,3% en octobre. Une flambée des infections à coronavirus à l’échelle nationale et l’expiration d’une augmentation hebdomadaire de 500 euros des chèques de chômage ont freiné les dépenses et contribué à la croissance des ventes au détail la plus lente du pays depuis le printemps.

Debbie McIndoe réside à New York et a partagé sa préoccupation:

« J’ai vraiment un problème avec les achats parce que l’argent est bas, vous savez, tout le monde est à la maison et personne n’a de travail pour le moment. L’économie n’est pas si chaude. J’espère que ça va changer », nous a-t-elle dit.

Les préoccupations financières, combinées à la possibilité très réelle d’un autre verrouillage, transforment complètement les habitudes de consommation en cette saison des fêtes, comme l’a expliqué Simeon Siegel, analyste principal de la vente au détail chez BMO Marchés des capitaux:

«Au cours des 10 dernières années, nous avons continué à entendre ce mantra selon lequel les gens veulent acheter des expériences, ils ne veulent pas acheter des choses.

« Eh bien, dans cette norme actuelle dans laquelle nous opérons, vous ne pouvez pas avoir d’expériences en dehors de la maison. Vous ne voyagez pas. Alors les choses deviennent vos expériences.

«Nous avons vu des meubles, nous avons vu tout ce qui améliore votre expérience à la maison – à la maison, le fitness a explosé», a-t-il déclaré.

Et nous pouvons nous attendre à ce que les détaillants soient assez scrooge avec des remises, car la demande reste globalement élevée par rapport au stock.

«Je pense que ce sont les premières vacances depuis longtemps où la demande va dépasser l’offre, et ce que cela signifie, c’est de ne pas vous attendre à autant de rabais.

«Donc, du point de vue du consommateur, les stocks sont légers. Les offres le seront également.

« Du point de vue des actions, je pense que nous devrions tous nous attendre à ce que les ventes puissent décevoir, mais les marges et la rentabilité seront probablement meilleures que ce que nous avons vu depuis un certain temps », a déclaré Simeon Siegel.

Cependant, de nombreux acheteurs de Noël braveront toujours les éléments et visiteront les magasins.

«Et je pense que ce que nous trouverons, c’est pour les magasins qui offrent un produit convaincant et pour les magasins qui proposent des produits que vous ne pouvez pas obtenir en ligne, les gens braveront les éléments.

« Et dans ce cas, l’élément est évidemment la météo, mais c’est encore plus manifestement la pandémie », a-t-il ajouté.

L’ÉCONOMIE D’EXPORTATION DE TAIWAN

Pendant ce temps, à l’autre bout du monde, Taiwan, avec son économie tirée par les exportations, espère que les verrouillages généralisés aux États-Unis et en Europe n’auront pas d’effet domino sur son économie au quatrième trimestre.

Taiwan a une population de près de 24 millions d’habitants, comptait moins de 700 cas confirmés de COVID-19 et sept décès à la fin du mois de novembre.

Cependant, l’île a une économie orientée vers l’exportation fortement dépendante de la demande de l’Occident.

Cela n’a pas nui à l’optimisme pour un rebond économique au dernier trimestre de 2020, comme l’explique Venson Tsai, analyste financier pour Cathay Pacific Group:

« En parlant de la situation actuelle, le plus important est que la pandémie gagne encore lentement du terrain en Europe et en Amérique. Certaines villes sont verrouillées en Europe et leur croissance économique a légèrement ralenti. Mais il est peu probable que cela reculer, et l’Amérique, tant que les villes ne seront pas verrouillées, elle sera bénie avec la haute saison des achats du quatrième trimestre. Dans ce cas, les exportations de fin d’année de Taïwan peuvent encore atteindre un niveau élevé. Donc, si nous regardons l’économie de Taïwan, c’est toujours sur la voie du rétablissement. «

Mais de nombreuses entreprises locales qui dépendent du tourisme et des ventes intérieures n’ont pas eu beaucoup de raisons de partager cet optimisme, comme l’explique le propriétaire du magasin, Chen:

« Les affaires ont chuté d’environ 50 à 60 pour cent. Il n’y a pas de touristes qui viennent, cela affecte sérieusement les affaires ici. Notre quartier a beaucoup souffert. Les vieux magasins du quartier ont fermé. »

L’espoir qui prévaut est que 2021 apportera avec lui un vaccin COVID-19 réussi et un retour aux affaires aussi proche que possible.

ÉCONOMIE ISLAMIQUE MONDIALE

Les dépenses de consommation dans l’ensemble de l’économie islamique ont totalisé plus de 1,85 billion d’euros en 2019.

C’est selon un rapport sur l’état de l’économie islamique mondiale.

Suite à sa publication, j’ai rencontré le PDG du centre de développement de l’économie islamique de Dubaï, Abdulla Mohammed Al Awar, pour examiner les résultats.

Je l’ai regardé en lui demandant d’expliquer ce qu’est le rapport – et ses principales conclusions.

« Nous le considérons comme une référence en termes de données sur le secteur de l’économie islamique. Donc, ce que ce rapport fournit est en fait une ressource en termes de quels sont les investissements clés dans les différents secteurs de l’économie islamique.

«Ce que 2019 nous a montré, c’est que les consommateurs dépensent près de 2,02 billions de dollars américains dans les secteurs de l’économie islamique réelle: alimentation halal, produits pharmaceutiques, cosmétiques, tourisme familial, loisirs médiatiques. Et en termes d’actifs de la finance islamique, cela s’élevait à 2,88 billions. Dollars américains.

« Nous sommes heureux de voir que les EAU se sont bien comportés. Ils figurent parmi les trois premiers de l’indicateur de l’économie islamique mondiale. Ils sont en tête dans deux des secteurs, les médias et les loisirs, ainsi que dans la mode modeste », a-t-il ajouté.

J’ai ensuite interrogé Abdulla Mohammed Al Awar sur l’importance du succès des EAU dans le secteur des technologies financières.

« Assez, assez formidable, pour être honnête avec vous. L’industrie de la fintech a vraiment décollé maintenant encore plus, vous savez, avec ce qui s’est passé en 2020. Mais ce qui a été apparent, je pense que toute la digitalisation du secteur bancaire et Le secteur de la finance islamique au cours des dernières années a prouvé que pour réussir dans ce secteur, il faut vraiment adopter la fintech », a-t-il répondu.

Il a également parlé des découvertes surprises du rapport.

« Le secteur alimentaire halal … cela a du sens parce que vos producteurs alimentaires aujourd’hui et vos exportateurs viennent d’Australie, des États-Unis, d’Amérique du Sud et de certains pays européens sont fortement classés en termes d’exportations, d’exportations alimentaires halal. signifie pour moi qu’il s’agit d’un écosystème mondial.

« Donc, cet indicateur nous offre également un moyen de nous associer avec d’autres nations qui placent l’économie islamique comme un élément important de leurs stratégies. Vous avez la Malaisie, vous avez les Émirats arabes unis, vous savez, vous avez l’Arabie saoudite, qui a toujours été Mais l’Indonésie au cours des deux dernières années, par exemple, a également progressé très rapidement dans le classement parce que le gouvernement y a formulé certaines stratégies visant spécifiquement les secteurs de l’économie islamique », a-t-il conclu.