L’un des plus grands défis pour les entreprises qui souhaitent profiter de la tendance est de trouver des moyens de traiter plus rapidement les commandes. Les entreprises qui dépendaient autrefois de chaînes d’approvisionnement réparties dans le monde entier font face à une pénurie de conteneurs d’expédition, ce qui entraîne des coûts de livraison élevés et de longs délais d’attente.

Le commerce électronique se développait déjà avant que l’émergence de Covid-19 n’oblige les gens à rester à la maison et les vitrines à fermer. Aujourd’hui, la pandémie a probablement accéléré le rythme de l’adoption du commerce électronique d’environ 12 mois, a déclaré le cabinet de conseil immobilier Savills dans un rapport de décembre citant le Center for Retail Research.

Alibaba a développé ses activités de commerce électronique transfrontalier, principalement via sa plate-forme AliExpress et sa branche logistique Cainiao.

Le commerce électronique transfrontalier entre la Chine et d’autres pays a bondi de 31,1% l’an dernier à 1,69 billion de yuans, principalement à l’exportation, selon l’agence nationale des douanes. En conséquence, les entrepôts d’outre-mer ont augmenté de 80% par rapport à il y a un an à plus de 1800 en 2020, a déclaré le ministère du Commerce en janvier.

Diane Wang, fondatrice et présidente du site de commerce électronique chinois DH Gate, a déclaré le mois dernier que la société possédait 10 entrepôts à l’étranger et souhaiterait en ajouter une quarantaine de plus cette année.

Environ la moitié des produits sont pré-stockés à l’étranger afin que les clients puissent recevoir leurs commandes en trois jours environ, a-t-elle déclaré. Wang s’attend à ce que le commerce électronique transfrontalier passe d’environ 5% du commerce international de la Chine à 30% au cours de la prochaine décennie.

Aucune donnée officielle par pays ou région n’était disponible, mais des anecdotes indiquent qu’une grande partie de l’intérêt à l’étranger pour le commerce électronique avec la Chine vient d’Europe. La région est déjà l’un des principaux partenaires commerciaux de la Chine.

« Beaucoup de gens achètent les produits chinois en Europe », a déclaré Suresh Dalai, directeur principal de la société de conseil Alvarez & Marsal, qui se concentre sur les opérations de vente au détail en Asie. Il s’attend à plus d’investissements dans la technologie pour le suivi des commandes, la livraison le jour même et le stockage des colis dans des casiers centralisés afin que les consommateurs puissent récupérer les colis à leur convenance.

« Il y a beaucoup de demande pour tout le monde. Je ne pense pas que (les nouveaux joueurs chinois) aient vraiment un impact sur Alibaba », a déclaré Dalai. «Je pense que cela aide car cela ne fait que stimuler des investissements supplémentaires dans les entrepôts et la technologie, et de plus en plus de consommateurs s’habituent à faire des achats transfrontaliers et à faire des achats sur des sites Web créés en Chine.