La demande d’emploi de Steve Jobs en 1973 mise aux enchères en tant que NFT

Une demande d’emploi manuscrite de 1973 du cofondateur d’Apple, Steve Jobs, est à nouveau mise aux enchères. Mais cette fois, vous pouvez enchérir pour acheter soit le document original, soit une version NFT.

le candidature d’une page a été créé par Jobs après avoir abandonné le Reed College et trois ans avant de fonder Apple. Il ne répertorie pas un poste ou l’entreprise, mais indique qu’il était intéressé par des postes de technologie électronique ou d’ingénieur de conception. Ses compétences comprenaient une expérience en informatique et en calculatrice. Jobs a cofondé Apple avec Steve Wozniak en 1976.

Les NFT, ou jetons non fongibles, sont des actifs qui délèguent la propriété d’un élément virtuel comme une image, un tweet ou une vidéo, généralement payés en crypto-monnaie ethereum. L’actif ne peut être détenu que par une personne à la fois, et la propriété est enregistrée sur un grand livre numérique qui sous-tend les crypto-monnaies comme Bitcoin.

le site d’enchères dit qu’il vend la copie réelle et une version numérique dans le but de trouver celle qui a le plus de valeur. Cela donne également au propriétaire un moyen de gagner plus d’argent avec un seul document. Jeudi matin, la version physique a une offre supérieure de 1 000 $ tandis que la NFT a une offre supérieure de 545,93 $. C’était la dernière vendu pour plus de 222 000 $ en mars.

Les collectionneurs ont montré qu’ils étaient prêts à payer le prix fort pour les TVN. En mars, la maison d’enchères Christie’s a vendu une œuvre d’art compilée par l’artiste numérique Beeple pour 69 millions de dollars. Le battage médiatique autour des objets de collection numériques a diminué en juin lorsque les ventes de NFT ont commencé à plonger.

La vente aux enchères, organisée par l’entrepreneur londonien Olly Joshi, devrait se terminer à 17 h HE le 28 juillet.