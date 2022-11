La demande de Walmart pour un nouveau procès refusée dans le cadre du licenciement d’un employé atteint du syndrome de Down

Un juge fédéral a rejeté Walmart demande d’un nouveau procès après qu’un jury a conclu que le détaillant avait fait preuve de discrimination à l’encontre d’une employée de longue date atteinte du syndrome de Down en refusant d’ajuster son horaire et en la licenciant.

Dans un dossier judiciaire lundi, le juge a maintenu la décision de juillet 2021. Un jury a conclu que Walmart avait enfreint la loi en licenciant Marlo Spaeth, un employé qui pliait les serviettes, rangeait les allées et aidait les clients pendant près de 16 ans dans un Walmart Supercenter à Manitowoc, Wisconsin.

Il a ordonné à Walmart, le plus grand employeur privé du pays, de payer plus de 125 millions de dollars de dommages et intérêts – l’un des plus élevés jamais remportés pour une seule victime par la US Equal Employment Opportunity Commission. L’agence fédérale a déposé une plainte pour discrimination fondée sur le handicap au nom de Spaeth.

Les dommages ont été réduits par le juge à 300 000 $, le maximum autorisé par la loi.

Le juge a également ordonné à Walmart plus tôt cette année de donner à Spaeth plus de 50 000 $ d’arriérés de salaire et de la réembaucher immédiatement, si elle est intéressée par le poste.

Le démenti du juge est le dernier d’une bataille de sept ans entre la famille de Spaeth et Walmart.

“Le tribunal a conclu qu’un jury raisonnable pouvait conclure que Walmart savait que Spaeth avait besoin d’un accommodement en raison de son handicap”, a écrit le juge William Griesbach dans le dossier du tribunal de lundi. “Le jury était bien placé pour répondre à cette question factuelle, et ce tribunal ne modifiera pas cette conclusion.”

La sœur de Spaeth, Amy Jo Stevenson, a déclaré mercredi à CNBC que la décision du juge était un soulagement. Pourtant, elle a dit qu’elle cherchait toujours la fermeture.

Le licenciement de Spaeth a définitivement bouleversé leur vie et a emporté le sens du but de sa sœur, a déclaré Stevenson. Spaeth a également lutté contre la dépression, et malgré le prix historique du jury, “n’a toujours pas vu un sou”, a ajouté Stevenson.

Le différend a commencé lorsque le détaillant a adopté un système de planification informatisé et a modifié le quart de travail de longue date de Spaeth. Spaeth n’a pas pu s’adapter à l’horaire en raison de son handicap, a déclaré Stevenson au jury. Le changement d’horaire a empêché Spaeth de prendre le même bus et de rentrer à temps pour le dîner. Au lieu d’ajuster le quart de travail de Spaeth à ses anciennes heures, Walmart l’a licenciée en juillet 2015.

Walmart a contesté le verdict du jury et a demandé au juge de rejeter les dommages-intérêts. Parmi ses arguments, Walmart a déclaré que l’agence fédérale n’avait pas prouvé que le détaillant savait que les problèmes d’horaire de Spaeth étaient liés à son syndrome de Down.

Griesbach a fait des trous là-dedans, affirmant que le procès comprenait de nombreuses preuves que “les limites de Spaeth et le besoin d’un accommodement étaient évidents”. Certaines de ces preuves provenaient des propres responsables de Walmart, qui ont déclaré que Spaeth avait besoin d’une aide supplémentaire lorsque l’entreprise a changé sa routine de travail.

Walmart pourrait faire appel de l’affaire. Le porte-parole de Walmart, Randy Hargrove, a déclaré que la société “examinait l’opinion et envisageait nos options”.

Stevenson a déclaré qu’elle était impatiente de recevoir le chèque, elle sait donc que la bataille judiciaire de plusieurs années est derrière eux. Elle prévoit de l’utiliser pour des expériences qui enrichissent la vie de sa sœur, comme des billets de concert, une nouvelle boule de bowling ou un voyage au Country Music Hall of Fame.

Depuis le licenciement, la musique a été l’une des rares joies de Spaeth, a-t-elle déclaré.

Stevenson a déclaré qu’il était épuisant de voir Walmart continuer à lutter contre le verdict du jury.

“Cela m’épate qu’ils n’aient encore rien reconnu”, a-t-elle déclaré. “Je ne m’attends pas à ce qu’ils le fassent à ce stade.”