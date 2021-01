La demande de vaccins contre le coronavirus incite les responsables de la santé à se tourner vers Eventbrite

Elle en a trouvé quelques-uns, mais elle n’arrivait pas à cliquer dessus assez rapidement. «C’était juste une ruée», dit-elle. «Comme des chaises musicales avec 20 chaises et 4 000 personnes.»

Mai Miller, 48 ans, de Merritt Island, en Floride, a parcouru Eventbrite la semaine dernière à la recherche d’un emplacement pour sa mère. Elle a fait défiler des pages de dates et d’heures, actualisant à plusieurs reprises le site et recherchant des boutons de réservation bleus, signalant la disponibilité.

Au début d’une poussée mondiale pour distribuer le vaccin contre le coronavirus à ceux qui en ont le plus besoin – un processus qui, jusqu’à présent, a réussi à être à la fois mouvementé et lent – certains responsables de la santé se sont tournés vers un outil inattendu: le site de billetterie Eventbrite .

Mme Miller n’a pas trouvé de rendez-vous, mais d’autres ont eu de la chance. Eventbrite a été utilisé pour planifier des vaccinations dans plusieurs comtés de Floride, Vice rapporté, et des mentions de billets de vaccination Eventbrite sont également apparues dans d’autres endroits – comme les sites Web pour Comté de Sevier, Tenn., et la ville d’Allen, Texas.

Même les fournisseurs de soins de santé en Grande-Bretagne ont utilisé la plateforme. (Le Service national de la santé n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.)

Cela a soulevé des inquiétudes concernant l’accessibilité: tout le monde n’a pas accès à Internet ou ne sait pas comment utiliser Eventbrite. Ceux qui le font auront plus de chance s’ils peuvent se connecter au bon moment – chaque fois qu’un lot de billets devient disponible – ce qui pourrait désavantager les personnes avec des connexions plus lentes ou les travailleurs essentiels qui doivent manœuvrer autour des quarts de travail prévus.

Et des escroqueries ont déjà été signalées. Le département de la santé du comté de Pinellas, en Floride, averti que les rendez-vous pris via un «site Eventbrite frauduleux» n’étaient pas valides, et Le Tampa Bay Times a rapporté qu’Eventbrite avait été utilisé pour facturer de l’argent aux gens pour des créneaux de vaccination qui se sont avérés faux.