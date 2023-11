La demande de vaccin contre le VRS est si élevée que le CDC le recommande uniquement aux plus vulnérables

Atlanta — La mère de Lucas Cerna lui offre un Virus respiratoire syncytial abattu alors que son pédiatre l’a encore en stock.

“J’ai vu beaucoup de choses dans les informations et les bébés tombent vraiment malades, alors je me suis dit, autant le faire”, a déclaré la mère de Cerna, Alexandra Perez, à CBS News.

Le vaccin contre l’anticorps Beyfortus, fabriqué par les fabricants de médicaments AstraZeneca et Sanofi, a été approuvé par la Food and Drug Administration en juillet comme moyen de prévenir le VRS chez les nourrissons et les enfants jusqu’à 24 mois.

Demande de le tir est sans précédent. C’est si populaire, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. recommande maintenant les pédiatres comme le Dr Jennifer Shu du Children’s Medical Group d’Atlanta ne le donnent qu’à leurs patients les plus vulnérables, notamment les nourrissons de moins de six mois et ceux souffrant de pathologies sous-jacentes qui les mettent à risque.

Cliquez ici pour voir les médias associés. Cliquez pour agrandir



“Nous espérons que cela va vraiment réduire les hospitalisations, ainsi que les complications comme la pneumonie ou même la mort”, a déclaré Shu, qui a ajouté qu’en Géorgie, les cas continuent d’augmenter et qu’elle est presque à court de vaccins.

Certaines parties du sud des États-Unis ont connu une augmentation de la transmission du VRS ces derniers mois, selon le CDC. Centre médical pour enfants Cook à Fort Worth, Texas, rapporté vendredi que plus de 200 de ses patients ont été testés positifs au RSV la semaine dernière.

Les symptômes du VRS comprennent une forte fièvre, une aggravation de la toux et des difficultés respiratoires. Les symptômes peuvent entraîner une hospitalisation, voire la mort.

“Leur système immunitaire n’est pas encore développé”, a expliqué Shu en expliquant pourquoi les nourrissons sont si vulnérables au VRS. “…La deuxième chose est que leurs voies respiratoires sont un peu plus petites.”

Adilynn, la fille de 20 mois de Chris Comstock, a contracté le VRS en septembre. Elle a passé neuf jours à se battre pour sa vie à l’hôpital Children’s Healthcare d’Atlanta.

“Je me souviens juste que ma femme et moi étions debout dans la chambre d’hôpital en train de pleurer et de demander ‘Que fais-tu ?'”, a déclaré Comstock. “Je n’ai aucun contrôle, assis dans cette chambre d’hôpital, sachant que je ne peux rien faire pour aider mon enfant. Et puis je la regarde marcher, courir et retrouver la santé. Vous ne pouvez pas mettre un prix sur la gratitude que nous avons “.

Plus de CBS News