La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a tenté de tenir un vote sur les contrôles de relance – et les républicains l’ont bloqué.

La tentative des démocrates de la Chambre d’envisager des chèques de relance de 2000 dollars a été officiellement bloquée par leurs collègues républicains à la chambre basse, malgré le soutien du président Donald Trump à cette même mesure.

Le chef de la majorité parlementaire, Steny Hoyer, a demandé jeudi le «consentement unanime» pour adopter un nouveau projet de loi garantissant ces paiements après que Trump ait exigé que les chèques de relance dans le paquet final de secours contre le coronavirus soient augmentés de 600 $ à 2000 $. La demande de Trump – une apparente cascade politique – a maintenant été bloquée par des membres de son propre parti.

Parce que Hoyer a demandé le consentement unanime pour soumettre le projet de loi autonome au vote et que le chef de la minorité Kevin McCarthy n’a pas consenti, la mesure n’a pas progressé. Les démocrates de la Chambre prévoient de le soulever à nouveau pour un vote enregistré lundi prochain, alors qu’ils seront probablement confrontés à davantage d’opposition du GOP. La direction républicaine du Sénat n’a pas non plus pris de mesures pour examiner la proposition.

Le vote de jeudi est la dernière indication que les demandes de Trump ne seront pas satisfaites, ce qui suscite des questions sur ce qu’il fera exactement ensuite. Trump doit encore signer le projet de loi de relance pour qu’il devienne loi, et il manque rapidement de temps pour le faire: parce que le stimulus est lié à un programme de financement plus large, le gouvernement pourrait fermer si Trump ne le signe pas d’ici décembre. 28.

Compte tenu de son opposition à la législation, Trump pourrait potentiellement opposer son veto au projet de loi directement ou utiliser ce que l’on appelle un veto de poche, dans lequel tout projet de loi qu’il ne signe pas avant l’ajournement du Congrès le 3 janvier 2021 fait l’objet d’un veto. Les présidents ont 10 jours (sauf le dimanche) pour signer la législation adoptée par le Congrès, et s’ils ne le font pas – et si le Congrès ajourne pendant cette fenêtre – le projet de loi fait l’objet d’un veto de poche.

Il est également tout à fait possible que Trump recule et signe le projet de loi de toute façon, étant donné à quel point les gens ont désespérément besoin d’un soulagement du coronavirus, mais rien n’est certain à ce stade. Si Trump avance avec un veto, cependant, il retardera l’aide à des millions d’Américains aux prises avec le chômage, la faim et les coûts du logement pendant la pandémie – annulant toute attention positive qu’il aurait pu recevoir sur les demandes de contrôle de relance.