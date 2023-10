La demande de Trump d’arrêter le procès pour fraude à New York rejetée par la cour d’appel

Le procès pour fraude de Donald Trump à New York se poursuivra la semaine prochaine après qu’une cour d’appel a rejeté la dernière tentative de l’ancien président d’arrêter la procédure.

Les avocats de Trump ont fait valoir que le tribunal devrait attendre un appel sur une décision préalable au procès avant d’aller de l’avant. Le procès a débuté lundi.

Dans un jugement rendu la semaine dernière, le juge new-yorkais Arthur Engoron a déclaré l’ancien président et d’autres personnes travaillant pour la Trump Organization coupables de fraude financière. Engoron a ordonné la dissolution des sociétés de Trump dans l’État, mettant ainsi fin à sa capacité à gérer son activité immobilière.

Trump est poursuivi par la procureure générale de New York, Letitia James, pour avoir créé des états financiers faux et trompeurs dans le but de négocier des accords.

Dans leur demande d’arrêt du procès, les avocats de Trump avaient déclaré que la dissolution « causerait incontestablement un préjudice grave et irréparable, non seulement à [Trump and other defendants] mais aux non-parties innocentes et aux employés qui dépendent des entités concernées pour leur subsistance ».

L’annulation des licences des entreprises « sans procès et sans raison rend impossible le fonctionnement légal » de l’entreprise, selon leur demande, qui affirme qu’Engoron « ne comprend clairement pas l’ampleur du chaos ». [his] la décision a porté ses fruits ».

La cour d’appel a semblé favorable à cet argument. Vendredi, il a suspendu l’ordre d’Engoron de fournir au tribunal une liste des entreprises Trump dans l’État, qui seraient toutes dissoutes en vertu de sa décision. Les dissolutions auront lieu si la cour d’appel – qui n’a pas encore statué sur l’appel de Trump – laisse la décision d’Engoron maintenue.

L’avocat de Trump a fait appel de la décision du 26 septembre, rendue moins d’une semaine avant le début du procès. La décision a modifié la portée du procès, qui vise désormais principalement à déterminer si Trump devra payer une amende pour avoir commis une fraude, potentiellement d’au moins 250 millions de dollars.

Le procès est un procès au banc, ce qui signifie qu’il n’y a pas de jury. Il s’agit d’une affaire civile, donc Trump ne risquera pas une peine de prison s’il est reconnu coupable.

Il s’agit de la dernière tentative de l’équipe de Trump d’arrêter le procès. Le 28 septembre, une cour d’appel a rejeté une demande d’annulation de l’ensemble du procès, lui permettant ainsi de commencer le 2 octobre. Trump avait même tenté d’intenter une action en justice contre Engoron, mais il a fini par abandonner la poursuite jeudi.

Le bureau de James a déclaré qu’il était disposé à discuter du report de l’application de la décision d’Engoron jusqu’après le procès, ainsi que d’une décision sur les six plaintes restantes dans son procès contre Trump et d’autres accusés – mais seulement si le procès se déroule comme prévu, a déclaré le procureur général adjoint Dennis Fan. » a écrit dans une lettre adressée à la cour d’appel.

Fan a plaidé contre « le bouleversement d’un procès en cours à mi-parcours », soulignant les ressources considérables en matière de planification judiciaire et de sécurité dépensées pour que Trump puisse assister aux trois premiers jours de témoignage, les dispositions spéciales pour l’accès de la presse et du public, et l’impact qu’un retard aurait sur les témoins qui ont libéré leur emploi du temps pour témoigner.

« Les accusés peuvent continuer d’essayer de tergiverser et de gagner du temps, mais les preuves sont claires et nos arguments sont solides. Nous sommes convaincus que la justice prévaudra », a déclaré James.

Au cours des cinq premiers jours du procès, les procureurs ont tenté de réduire la responsabilité de Trump et de son entourage grâce aux témoignages. Deux des comptables de Trump ont déclaré qu’il appartenait à Trump et à son entreprise de leur fournir des informations exactes. Pendant ce temps, Jeffrey McConney, ancien dirigeant de la Trump Organization et accusé dans cette affaire, a également pris la parole.

McConney admis aux « primes de marque » que l’entreprise a attachées à la valeur de ses propriétés et a confirmé que l’entreprise avait inclus sept demeures non construites – d’une valeur estimée à 23 millions de dollars chacune – dans ses évaluations du domaine du comté de Westchester de Trump.

Le procès reprendra mardi.

Associated Press a contribué à cet article