La demande de subvention YEP de la Community Foundation est maintenant ouverte – Shaw Local

La Fondation communautaire du programme d’engagement des jeunes dans la philanthropie (YEP) de la Fox River Valley accueille désormais les demandes de subvention des agences de services aux jeunes de Fox Valley. La date limite pour postuler est le 1er février. Pour postuler, visitez cffrv.org/yep-grantmaking-program/.

Dans le cadre de ce programme, la Community Foundation of the Fox River Valley a recruté une cohorte annuelle de plus de deux douzaines d’élèves du secondaire de toute la Fox Valley pour donner de leur temps et de leur talent à son programme Youth Engagement in Philanthropy (YEP).

Chaque année, ces étudiants à l’esprit civique s’unissent pour amasser 25 000 $ via une campagne de financement « Les jeunes aident les jeunes ». Au cours de l’hiver, ils apprennent à solliciter et à examiner des demandes de subventions. Ensuite, à la fin de l’année scolaire, YEP annonce et attribue ces fonds sous forme de subventions, allant généralement de 500 $ à 5 000 $, à un échantillon représentatif d’organismes à but non lucratif locaux de Fox Valley, chacun travaillant de manière unique pour fournir un soutien essentiel aux autres régions. jeunes dans le besoin.

“Nous avons vu nos cohortes annuelles YEP se réunir, collecter des sommes importantes, identifier des agences locales fournissant des services cruciaux à d’autres jeunes, puis redistribuer ces mêmes fonds au profit des causes des jeunes à travers la Fox Valley”, a déclaré Jen Borgognoni, directeur de Grantmaking , Fondation communautaire de la vallée de la rivière Fox. “En d’autres termes, le programme YEP est la façon dont la Community Foundation incite les jeunes de la région à devenir les” futurs philanthropes de la vallée de la rivière Fox “.”

« Nous sommes ravis d’avoir atteint notre objectif de collecte de fonds pour 2022-2023, en partie grâce à une généreuse subvention de contrepartie de 12 500 $ de la Fondation Dunham », a déclaré la présidente du YEP, Katelin Hong, une junior de l’Oswego East High School et une résidente d’Oswego. . « Maintenant, nous sollicitons des organismes sans but lucratif locaux pour soumettre des demandes de subventions. À partir de février, nous commencerons à les examiner et à prendre des décisions sur la meilleure façon d’allouer 25 000 $ aux organismes locaux qui s’attaquent aux causes les plus préoccupantes pour la cohorte de cette année : l’environnement, l’insécurité alimentaire et la santé mentale. »

En plus de se renseigner sur l’octroi de subventions, les élèves du YEP coordonnent eux-mêmes une variété de projets de service bénévole pratiques au cours de l’année scolaire. Plus récemment, le groupe s’est associé à Operation Gift-A-Vet avec Be A Hero To A Hero, basé à St. Charles, pour remplir les bas de Noël des anciens combattants de Fox Valley dans les hôpitaux, les maisons de soins infirmiers et à domicile. Les élèves du YEP ont également décoré des biscuits de Noël donnés aux résidents de Hesed House et de Lazarus House, et ont pelé des milliers de crayons qui seront fondus et façonnés en formes plus faciles à manipuler pour les enfants handicapés.

Les 29 élèves du YEP, représentant 12 lycées différents de Fox Valley, comprennent : Bethany Anderson, Oswego, junior, Homeschool, d’Aurora ; Caroline Escobedo, étudiante de première année, West Aurora High School, d’Aurora; Gabriel Escobedo, senior, West Aurora High School, d’Aurora; Gianna German, junior, Rosary High School, d’Oswego; Abigail (Abby) Goddard, étudiante en deuxième année, West Aurora High School, de North Aurora; Logan Hong, étudiant de première année, Oswego East High School, d’Oswego; Katelin Hong, junior, Oswego East High School, d’Oswego; Danny Jankowski, senior, Marmion Academy, d’Oswego; Alyssa Joseph, senior, St. Charles North High School, de South Elgin; Regan Konen, étudiant en deuxième année, Marmion Academy, de Sugar Grove ; Nalani Lopez, junior, Oswego East High School, d’Oswego; les jumeaux Maxine et Reagan Mikkelson, seniors, Newark Community High School, de Newark; Alena Mohsinuddin, senior, Oswego East High School, d’Aurora; Isabelle Muniz, étudiante en deuxième année, Oswego East High School, d’Oswego; Jenny Osei-Kofi, junior, Oswego East High School, d’Aurora; Lauren Paschoud, terminale, Lycée Rosaire, de Genève ; Aaron Perrault, junior, Batavia High School, de Batavia; Megan (Meg) Puntney, junior, Oswego East High School, d’Aurora; Natalie Raabe, junior, Oswego High School, d’Oswego; Alexandria (Alex) Sambucetti, étudiante en deuxième année, West Aurora High School, d’Aurora; Tatum Smith, junior, St. Charles East High School, de St. Charles; Chloe Turucz, junior, Oswego East High School, de Plainfield; Ryan Vagnoni, junior, Aurora Central Catholic High School, d’Aurora; Vennela Reddy Vakati, junior, Oswego East High School, d’Aurora; Khoa (Jessie) Vu, senior, Oswego East High School, d’Oswego; Erika Weidner, senior, Oswego East High School, de Plainfield; Shemaiah Wesby, junior, Oswego East High School, d’Oswego; et, Kaeli Wolford, deuxième année, Oswego East High School, d’Aurora.

La candidature pour devenir membre du YEP pour la prochaine année scolaire sera disponible le 1er février. Visitez cffrv.org postuler.

Toute personne intéressée à soutenir la philanthropie des jeunes dans la vallée de Fox est encouragée à en savoir plus sur le programme et à faire un don au fonds de subvention YEP de l’année prochaine à cffrv.org/yep.