La demande de stationnement reste faible alors que le travail à distance se poursuit

Au début de la pandémie, les parkings des bureaux se sont vidés lorsque les employés de bureau ont commencé à travailler à domicile. Mais plus de deux ans et demi plus tard, la demande de stationnement n’est toujours pas revenue aux niveaux d’avant la pandémie.

Ralph Bond de BA Consulting estime que la demande de stationnement pour bureaux au Canada est toujours en baisse de 25 à 30 % par rapport à ce qu’elle était avant la COVID-19.

“Il y a eu une baisse assez drastique au début, mais en général, le stationnement reprend. Mais pour les employés de bureau — c’est beaucoup plus lent parce que les gens ont toujours tendance à travailler à domicile et donc la demande de stationnement de bureau, par opposition au commerce de détail parking, est encore assez faible », a-t-il déclaré jeudi à CTV’s Your Morning.

Même si les restrictions liées à la pandémie ont été largement levées, le travail à distance est resté sur de nombreux lieux de travail, et Bond pense que la demande de stationnement dans les bureaux pourrait ne jamais revenir aux niveaux d’avant la pandémie.

“Dans mon bureau, nous avons 100 employés et, par exemple, il n’y en a que 20 ou 25 (travaillant au bureau) à la fois, ce qui a réduit la demande de stationnement”, a-t-il déclaré.

C’est une mauvaise nouvelle pour les exploitants de parcs de stationnement, qui ont dû faire preuve de créativité pour pérenniser leurs activités.

“S’il s’agit de terrains en surface, ils ont envisagé d’organiser des films, des concerts, des événements pour enfants, des événements de divertissement. Dans les parkings, certaines personnes commencent à envisager d’utiliser ce parking comme espace de stockage ou pour les véhicules de livraison si le parking n’est pas utilisé”, a déclaré Bond.

“Je pense qu’ils adoptent une approche attentiste et, selon la façon dont cela se déroule, vous pouvez voir des gens également réticents à construire de nouveaux parkings avant d’être sûrs de pouvoir faire bon usage de ce qu’ils ont déjà”, il ajoutée.

Dans la plupart des villes du Canada, un nombre minimum de places de stationnement par bâtiment est légalement requis en vertu des règlements de zonage, mais un nombre croissant de municipalités envisagent d’éliminer ces minimums de stationnement obligatoires pour réduire les coûts de construction et promouvoir des modes de transport plus écologiques. Bond dit qu’un parking souterrain peut coûter plus de 100 000 $ par place à construire.

En juin 2020, les conseillers d’Edmonton ont voté pour supprimer les minimums de stationnement dans toute la ville, tandis que Toronto a éliminé les minimums de stationnement pour les nouveaux développements résidentiels en décembre 2021. Des mesures similaires sont également envisagées à Regina et à Vancouver.

Si la demande de stationnement ne reprend pas, Bond dit que bon nombre de ces parkings finiront par être réaménagés en quelque chose de nouveau.

“Les parkings de surface de stationnement — je les appelle des” banques foncières “. Finalement, quelque chose d’autre sera construit dessus et ensuite la décision difficile sera de savoir combien de parkings souterrains mettre en place”, a-t-il déclaré.