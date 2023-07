La demande de refinancement hypothécaire se redresse après que les taux ont atteint des sommets

Blaine, Minnesota. Maisons de ville neuves à vendre avec un nouveau financement de construction et un crédit constructeur de 4 500 $ pour attirer de nouveaux acheteurs.

Les taux d’intérêt hypothécaires ont reculé la semaine dernière après avoir fortement bondi au début de juillet. Cela a allumé un feu sous la demande de refinancement, mais n’a pas aidé les acheteurs potentiels.

Le volume total des demandes de prêts hypothécaires a augmenté de 1,1 % la semaine dernière par rapport à la semaine précédente, selon l’indice désaisonnalisé de la Mortgage Bankers Association.

Cela survient alors que le taux d’intérêt contractuel moyen pour les prêts hypothécaires à taux fixe de 30 ans avec des soldes de prêt conformes (726 200 $ ou moins) est passé de 7,07 % à 6,87 %, les points passant de 0,74 à 0,66 (y compris les frais de montage) pour les prêts avec un 20% d’acompte. Ce taux était de 5,82 % la même semaine l’an dernier.

« Les taux hypothécaires ont baissé la semaine dernière, alors que les marchés ont réagi positivement aux données entrantes montrant que l’inflation américaine continue de se calmer », a déclaré Joel Kan, économiste MBA, dans un communiqué.

La baisse des taux a poussé les acheteurs actuels à appeler leurs prêteurs. Les demandes de refinancement d’un prêt immobilier ont bondi de 7 % sur la semaine, mais étaient toujours en baisse de 32 % d’une année sur l’autre. La part de refinancement de l’activité hypothécaire a augmenté à 28,4 % du total des demandes, contre 26,8 % la semaine précédente.

Les demandes de prêt hypothécaire pour l’achat d’une maison ont chuté de 1 % sur la semaine et étaient de 21 % inférieures à celles de la même semaine en 2022. La faiblesse de l’achat d’une maison est exacerbée par la baisse de l’offre et la hausse des prix des maisons. Les prix s’étaient refroidis pendant une grande partie de l’année dernière, mais ils accélèrent maintenant en raison de la faiblesse de l’offre et de la demande toujours forte.

Les taux hypothécaires n’ont pas beaucoup bougé pour commencer cette semaine, car ils sont toujours suspendus dans la fourchette élevée de 6 % sur le taux fixe de 30 ans. Les marchés et les investisseurs digèrent désormais chaque trimestre rapports sur les revenus et essayer de déjouer les prochains mouvements de la Réserve fédérale.