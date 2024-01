La demande de preuves de Trump à Mar-a-Lago met en évidence la stratégie de défense ciblant l’administrateur de Biden et la communauté Intel

L’ancien président Trump a donné mardi un aperçu de sa stratégie de défense dans son affaire de documents de Mar-a-Lago, en faisant une vaste demande d’enquête qui accuse l’administration Biden de « collusion » dans cette affaire et cherche à montrer le « parti pris » de la communauté du renseignement. .

Trump est accusé d’avoir violé la loi sur l’espionnage en refusant de restituer plus de 300 dossiers portant des marques classifiées, les traînant même dans sa propriété de Floride pour les cacher à son avocat et aux procureurs.

Mais le dossier de mardi soir montre à quel point les avocats de Trump chercheront à traduire en justice l’administration Biden, faisant écho à la rhétorique de campagne de l’ancien président en demandant des communications et des documents qui, selon eux, montrent qu’il a été injustement ciblé.

Le dossier de 68 pages indique qu’ils ont obtenu des dossiers suggérant « des preuves de collusion entre les [special counsel’s] Bureau et la Maison Blanche, [Department of Justice]FBI et NARA », également connues sous le nom d’Archives nationales.

Les avocats de Trump affirment que les documents qu’ils ont rassemblés dans le cadre d’une demande d’archives publiques « soutiennent fortement l’existence de preuves supplémentaires de parti pris et d’animosité politique qui sont essentielles à la défense de cette affaire et doivent être produites rapidement ».

Le procureur général Merrick Garland a nommé le conseiller spécial Jack Smith, en partie pour protéger l’affaire des accusations de parti pris politique que Trump lance actuellement. Malgré les affirmations de Trump, il n’y a aucune preuve d’une mauvaise coordination, et la Maison Blanche a déclaré qu’elle n’était pas au courant de la perquisition du domicile de Trump en juin 2022.

La demande demande également toute communication avec les procureurs de Géorgie – reliant l’affaire Mar-a-Lago de Trump à ses poursuites pour ses efforts pour rester au pouvoir en demandant des documents liés à l’affaire du 6 janvier au niveau de l’État.

Le dossier recherche également « des preuves relatives aux préjugés analytiques entretenus par la communauté du renseignement ».

L’équipe de Trump affirme que l’équipe de Smith doit fournir toute découverte susceptible d’aider « les défenses judiciaires qui [Trump] cherche à se développer.

Les procureurs auront la possibilité de répondre au dossier et diront probablement à la juge de district américaine Aileen Cannon qu’une grande partie des éléments recherchés par les avocats de la défense ne sont pas pertinents pour l’affaire.

L’équipe de Trump se plaint également des efforts visant à lui retirer son habilitation de sécurité et a repoussé les arguments des procureurs selon lesquels les secrets de sécurité nationale étaient menacés en étant conservés dans un hôtel et un club avec une porte tournante de clients.

L’acte d’accusation contre Trump retrace le parcours des documents en mouvement, d’une salle de stockage à une scène de salle de bal et même à une salle de bain.

“Le président Trump contestera au procès les affirmations du bureau du conseiller spécial selon lesquelles Mar-a-Lago n’était pas sécurisé et qu’il existait un risque que les matériaux stockés dans ces locaux puissent être compromis”, a écrit l’équipe de Trump.

« Le président Trump a le droit de présenter des preuves concernant les mesures prises par les services secrets pour sécuriser les résidences, comme pendant et après sa campagne réussie aux élections de 2016. »

L’Associated Press a contribué.