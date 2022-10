La demande de prêts immobiliers plus risqués est élevée alors que les taux d’intérêt montent en flèche

La demande de prêts hypothécaires a de nouveau chuté la semaine dernière alors que les taux ont grimpé, mais un type de prêt attire les emprunteurs. Les prêts hypothécaires à taux ajustables, ou ARM, qui offrent des taux plus bas, connaissent un regain de demande après avoir suscité très peu d’intérêt au cours de la dernière décennie.

Le volume total des demandes de prêts hypothécaires a chuté de 2 % la semaine dernière par rapport à la semaine précédente, selon l’indice désaisonnalisé de la Mortgage Bankers Association, conséquence de la flambée des taux.

Le taux d’intérêt contractuel moyen pour les prêts hypothécaires à taux fixe de 30 ans avec des soldes de prêt conformes (647 200 $ ou moins) est passé de 6,75 % à 6,81 %, avec des points passant de 0,95 à 0,97 (y compris les frais de montage) pour les prêts avec une baisse de 20 %. Paiement. C’est le taux le plus élevé depuis 2006.

“La nouvelle selon laquelle la croissance de l’emploi et la croissance des salaires se sont poursuivies en septembre est positive pour le marché du logement, car des revenus plus élevés soutiennent la demande de logements. Cependant, cela a également repoussé la possibilité d’un pivot à court terme de la Réserve fédérale sur ses plans de taux supplémentaires. randonnées », a écrit Michael Fratantoni, économiste en chef du MBA dans un communiqué.

Le taux moyen des ARM 5/1, qui a un taux fixe pour les cinq premières années, a légèrement augmenté, mais était toujours inférieur, à 5,56 %. La part des applications ARM était légèrement inférieure à 12 %. Lorsque les taux étaient plus bas au début de cette année, cette part était à peine de 3 %, là où elle était depuis plusieurs années.

Les ARM peuvent être fixes jusqu’à 10 ans, mais ils sont considérés comme des prêts plus risqués car le taux s’ajuste finalement au taux du marché. Les taux ont été si bas pendant si longtemps qu’avant que les taux ne commencent à augmenter, les emprunteurs n’avaient pas besoin de prendre ce risque supplémentaire.

Des taux globaux plus élevés ont encore plus écrasé la demande de refinancement, avec des demandes en baisse de 2% pour la semaine et de 86% par rapport à la semaine précédente. À ce niveau de taux, il y a à peine 150 000 emprunteurs qui peuvent bénéficier d’un refinancement, car tant de personnes ont déjà des prêts à des taux bien inférieurs, selon Black Knight, une société de technologie et d’analyse hypothécaire.

Les demandes de prêt hypothécaire pour l’achat d’une maison, qui ont chuté de 2 % sur la semaine, étaient inférieures de 39 % à celles d’il y a un an. Les acheteurs ont reculé cet automne, car les taux plus élevés ont rendu l’abordabilité encore pire. Les prix des maisons commencent à baisser, mais les acheteurs potentiels craignent également que s’ils achètent maintenant, leur nouvelle maison ne perde de la valeur au cours de l’année à venir. Les inquiétudes suscitées par une récession font également que les acheteurs hésitent à faire un investissement aussi important.

Les taux hypothécaires ont augmenté encore plus pour commencer cette semaine ; une autre enquête de Mortgage News Daily a fixé le taux de 30 ans maintenant bien au-dessus de 7%. Tous les regards sont désormais tournés vers le dernier rapport sur l’inflation qui doit être publié jeudi. Cela pourrait faire bouger les taux de manière décisive dans les deux sens.