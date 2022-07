La demande de prêts hypothécaires tombe à son plus bas niveau en 22 ans

Les demandes de prêt hypothécaire pour acheter une maison ont chuté de 7 % pour la semaine et étaient de 19 % inférieures à celles de la même semaine en 2021. Les acheteurs ont été confrontés à des prix élevés toute l’année, mais avec des taux presque le double de ce qu’ils étaient en janvier, ils ont perdu un pouvoir d’achat considérable.

La demande de prêts hypothécaires a chuté de plus de 6% la semaine dernière par rapport à la semaine précédente, atteignant le niveau le plus bas depuis 2000, selon l’indice désaisonnalisé de la Mortgage Bankers Association.

La douleur sur le marché hypothécaire ne fait qu’empirer à mesure que les taux d’intérêt plus élevés et l’inflation frappent les consommateurs américains.

“L’activité d’achat a diminué pour les prêts conventionnels et gouvernementaux, car l’affaiblissement des perspectives économiques, la forte inflation et les problèmes persistants d’accessibilité ont un impact sur la demande des acheteurs”, a déclaré Joel Kan, économiste au MBA.

Alors que les acheteurs sont moins touchés par les mouvements hebdomadaires des taux d’intérêt, le tableau plus large de la hausse des taux a déjà fait des ravages. Les taux hypothécaires ont de nouveau augmenté la semaine dernière après avoir légèrement baissé au cours des trois dernières semaines.

Le taux d’intérêt contractuel moyen pour les prêts hypothécaires à taux fixe de 30 ans avec des soldes de prêt conformes (647 200 $ ou moins) est passé de 5,74 % à 5,82 %, les points passant de 0,59 à 0,65 (y compris les frais de montage) pour les prêts avec une baisse de 20 %. Paiement. Ce taux était de 3,11 % la même semaine il y a un an.

La demande de refinancement, qui est très sensible aux taux, a chuté de 4 % pour la semaine et était de 80 % inférieure à celle de la même semaine l’an dernier. Ces demandes sont également à leur plus bas niveau en 22 ans, mais la baisse de la demande des acheteurs de maison a fait augmenter la part de refinancement de l’activité hypothécaire à 31,4 % du total des demandes, contre 30,8 % la semaine précédente.

Les taux d’intérêt hypothécaires n’ont pas beaucoup bougé cette semaine, mais cela pourrait changer très bientôt en raison de la volatilité croissante du marché obligataire. La Réserve fédérale devrait relever ses taux de 75 points de base supplémentaires la semaine prochaine, et d’autres banques centrales prennent des mesures similaires contre l’inflation. Un point de base équivaut à 0,01 %.

“Cela est particulièrement vrai la semaine prochaine alors que les marchés assimilent la dernière annonce politique de la Fed mercredi prochain, mais l’annonce politique de jeudi de la Banque centrale européenne pourrait également provoquer suffisamment de remous pour avoir un impact sur les taux américains”, a noté Matthew Graham, directeur de l’exploitation de Mortgage News. Du quotidien.