La demande de prêts hypothécaires tombe à son plus bas niveau depuis 1995 alors que les taux d’intérêt approchent les 8 %

Les taux hypothécaires ont augmenté la semaine dernière pour la sixième semaine consécutive, entraînant une baisse de la demande de prêts immobiliers à son plus bas niveau depuis 1995.

Le volume total des demandes a chuté de 6,9 ​​% par rapport à la semaine précédente, selon l’indice désaisonnalisé de la Mortgage Bankers Association.

Le taux d’intérêt contractuel moyen pour les prêts hypothécaires à taux fixe sur 30 ans avec des soldes de prêt conformes (726 200 $ ou moins) a augmenté de 7,67 % à 7,70 % et a diminué de 0,75 à 0,71 (y compris les frais de montage) pour les prêts avec un acompte de 20 %. . Il s’agit du taux le plus élevé depuis novembre 2000. Il y a un an, il était de 6,94 % la même semaine.

Les demandes de prêt hypothécaire pour l’achat d’une maison ont chuté de 6 % d’une semaine à l’autre et étaient de 21 % inférieures à celles de la même semaine il y a un an.

Les demandes de refinancement d’un prêt immobilier ont chuté de 10 % sur la semaine et de 12 % par rapport à il y a un an.

« Les demandes d’achat et de refinancement ont diminué, en raison de baisses plus importantes pour les applications conventionnelles », a déclaré Joel Kan, vice-président et économiste en chef adjoint du MBA, dans un communiqué. Il a ajouté que la part des prêts hypothécaires à taux variable (ARM) était de 9,3%, la part la plus élevée en 11 mois.

Les ARM offrent des taux plus bas et peuvent être fixes jusqu’à 10 ans avant la réinitialisation du taux. De plus en plus d’emprunteurs se tournent vers ces produits de prêt pour gagner en pouvoir d’achat, alors que les taux d’intérêt et les prix de l’immobilier augmentent.

Les taux hypothécaires ont encore augmenté pour commencer cette semaine, le taux fixe sur 30 ans atteignant 7,92 % mardi, selon Mortgage News Daily. Il s’agit d’un sommet cyclique. Cette augmentation est due à un rapport mensuel sur les ventes au détail beaucoup plus solide que prévu.