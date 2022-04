La demande de prêts hypothécaires tombe à près de la moitié de ce qu’elle était il y a un an

La demande de prêts hypothécaires a continué de s’effondrer la semaine dernière, alors que les taux hypothécaires ont atteint leur plus haut niveau depuis 2010. Le volume total des demandes a chuté de 5 % la semaine dernière par rapport à la semaine précédente et représentait près de la moitié de ce qu’il était il y a un an, selon la Mortgage Bankers Association. indice corrigé des variations saisonnières.

Le taux d’intérêt contractuel moyen pour les prêts hypothécaires à taux fixe de 30 ans avec des soldes de prêt conformes (647 200 $ ou moins) est passé à 5,20 % la semaine dernière, contre 5,13 %, avec des points passant de 0,63 à 0,66 (y compris les frais de montage) pour les prêts avec un 20 % acompte. Il y a un an, le taux était inférieur d’exactement 200 points de base à 3,20 %.

« Les inquiétudes persistantes concernant l’inflation rapide et le resserrement de la politique monétaire américaine ont continué de pousser les rendements du Trésor à la hausse, entraînant les taux hypothécaires à leur plus haut niveau depuis plus d’une décennie. Les taux ont augmenté dans tous les domaines pour tous les types de prêts », a déclaré Joel Kan, vice-président associé de MBA. prévisions économiques et sectorielles.

Avec des taux en hausse rapide après une période prolongée de creux records, très peu d’emprunteurs sont désormais en mesure de bénéficier d’un refinancement. Cette demande a donc encore chuté de 8 % pour la semaine et était de 68 % inférieure à celle de la même semaine il y a un an. Cela marque six semaines consécutives de baisse du refinancement. La part de refinancement de l’activité hypothécaire a diminué à 35,7 % du total des demandes, contre 37,1 % la semaine précédente.

Les demandes de prêt hypothécaire pour l’achat d’une maison ont chuté de 3 % pour la semaine et étaient de 14 % inférieures à celles de la même semaine il y a un an. Cette baisse annuelle commence maintenant à s’accentuer, à mesure que le logement devient encore plus cher.

« Dans un marché du logement confronté à des problèmes d’abordabilité et à un faible inventaire, des taux plus élevés entraînent également un recul ou un retard de la demande d’achat de maisons. L’activité d’achat de maisons a été volatile ces dernières semaines et n’a pas encore connu la reprise typique pour cette période de l’année « , a ajouté Kan.

Les acheteurs accrochés au marché se tournent davantage vers les prêts hypothécaires à taux ajustables, qui portent un taux d’intérêt plus bas mais avaient été évités car trop risqués après le dernier krach immobilier. La part des applications ARM a atteint 8,5% la semaine dernière, son plus haut niveau depuis 2019. Les ARM peuvent être à taux fixe pour des durées telles que sept ou 10 ans, et sont désormais souscrites avec beaucoup plus de soin qu’auparavant.

Les taux hypothécaires ont continué de grimper cette semaine, alors que les rendements du Trésor ont augmenté. Des taux plus élevés semblent maintenant frapper les constructeurs de maisons du pays. Un rapport publié mardi par le recensement américain a montré une baisse des permis de construire pour les maisons unifamiliales. Ceux-ci sont un indicateur de la construction future. Les constructeurs ont également signalé qu’ils constataient désormais un trafic d’acheteurs beaucoup plus lent dans leurs maisons modèles, probablement en raison de la hausse des taux hypothécaires.