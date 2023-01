La demande de prêts hypothécaires plonge, alors que les taux d’intérêt augmentent

Après un bref répit en première quinzaine de décembre, les taux d’intérêt hypothécaires ont de nouveau bondi pour terminer l’année, pesant sur la demande de prêts hypothécaires.

Le volume des demandes de prêts hypothécaires a diminué de 13,2 % à la fin de la semaine dernière par rapport à deux semaines plus tôt, selon l’indice désaisonnalisé de la Mortgage Bankers Association. Le MBA a été fermé la semaine dernière en raison des vacances.

Le taux d’intérêt contractuel moyen pour les prêts hypothécaires à taux fixe de 30 ans avec des soldes conformes (647 200 $ ou moins), pour les prêts avec un acompte de 20 %, est passé de 6,34 % deux semaines auparavant à 6,58 %. Fin 2021, le taux était de 3,33 %.

La demande de refinancement, qui est la plus sensible aux variations hebdomadaires des taux d’intérêt, a chuté de 16,3 % par rapport à deux semaines plus tôt et de 87 % par rapport à la même période en 2021.

“Les taux hypothécaires sont inférieurs aux sommets d’octobre 2022, mais devraient baisser considérablement pour générer une activité de refinancement supplémentaire”, a noté Joel Kan, économiste au MBA.

Les demandes de prêt hypothécaire pour l’achat d’une maison ont chuté de 12,2 % par rapport à deux semaines plus tôt et ont diminué de 42 % d’une année sur l’autre. Ils ont terminé l’année au plus bas niveau depuis 1996.

Lire la suite: La hausse des prix de l’immobilier s’est fortement affaiblie en novembre

“Les demandes d’achat ont été affectées par le ralentissement des ventes de maisons dans les segments neufs et existants du marché. Même si la croissance des prix des maisons ralentit dans de nombreuses régions du pays, les taux hypothécaires élevés continuent de mettre à rude épreuve l’abordabilité et retiennent les acheteurs potentiels hors du marché », a déclaré Kan, qui a également souligné la menace d’une récession économique plus large.

Les taux hypothécaires ont commencé cette semaine, et cette année, légèrement plus bas, mais tous les regards sont maintenant tournés vers le très important rapport mensuel sur l’emploi qui devrait être publié vendredi. Les taux évolueront probablement de manière plus spectaculaire sur les données, mais on ne sait pas dans quelle direction ils évolueront.