La demande de prêts hypothécaires diminue alors que les taux d’intérêt atteignent leur plus haut niveau depuis 23 ans

Les taux d’intérêt hypothécaires viennent d’atteindre un niveau jamais vu depuis l’an 2000. En conséquence, la demande de prêts hypothécaires se situe désormais près de son plus bas niveau depuis 27 ans.

Le volume total des demandes de prêts hypothécaires a chuté de 1,3 % la semaine dernière par rapport à la semaine précédente, selon l’indice désaisonnalisé de la Mortgage Bankers Association. Le volume était inférieur de 25,5 % à celui de la même semaine il y a un an.

Le taux d’intérêt contractuel moyen pour les prêts hypothécaires à taux fixe sur 30 ans avec des soldes de prêt conformes (726 200 $ ou moins) a augmenté à 7,41 %, contre 7,31 %, avec des points diminuant à 0,71 contre 0,72 (y compris les frais de montage) pour les prêts avec un taux d’intérêt de 20 %. acompte. Le taux était de 6,52% il y a un an.

Le taux hypothécaire fixe jumbo sur 30 ans a augmenté à 7,34 %, le taux le plus élevé de l’histoire de la série de taux jumbo du MBA remontant à 2011.

« Sur la base des projections les plus récentes du FOMC, les taux devraient rester plus élevés pendant plus longtemps, ce qui a entraîné la hausse des rendements du Trésor », a déclaré Joel Kan, économiste MBA, faisant référence au Comité fédéral de l’Open Market. « Dans l’ensemble, les demandes ont diminué, car les acheteurs potentiels et les propriétaires continuent de ressentir l’impact de ces taux élevés. »

Les demandes de refinancement d’un prêt immobilier ont chuté de 1 % sur la semaine et étaient inférieures de 21 % à celles d’il y a un an. Après des taux d’intérêt historiquement bas tout au long des premières années de la pandémie et un boom du refinancement, rares sont désormais les emprunteurs bénéficiant de taux hypothécaires suffisamment élevés pour bénéficier d’un refinancement.

Les demandes de prêt hypothécaire pour acheter une maison ont chuté de 2 % pour la semaine et étaient de 27 % inférieures à celles de la même semaine d’une année sur l’autre.

Les acheteurs potentiels d’aujourd’hui sont confrontés à une dynamique sans précédent caractérisée par une offre de logements à vendre historiquement faible, associée à la fois à une hausse des taux d’intérêt et à une hausse des prix. Des taux d’intérêt plus élevés ont toujours refroidi les prix de l’immobilier, mais le déséquilibre entre l’offre et la demande est si grave qu’il fait grimper les prix, même si de plus en plus d’acheteurs n’ont pas les moyens d’acquérir une maison.

Les taux d’intérêt ont continué d’augmenter cette semaine, selon une enquête distincte du Mortgage News Daily. Même les ventes de maisons nouvellement construites, qui avaient augmenté en raison de la pénurie sur le marché de la revente, ont été touchées en août, selon un autre rapport publié cette semaine. Les ventes ont chuté de près de 9 % en août par rapport à juillet, atteignant leur plus bas niveau depuis mars.