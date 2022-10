La demande de prêts hypothécaires des acheteurs de maisons est près de la moitié de ce qu’elle était en 2021

La demande de prêts hypothécaires a chuté la semaine dernière à près de la moitié de ce qu’elle était il y a un an, selon la Mortgage Bankers Association, alors que les taux ont atteint leur plus haut niveau en 21 ans.

Dans l’ensemble, la demande de prêts hypothécaires est à son plus bas niveau depuis 1997.

Les demandes de prêt hypothécaire pour l’achat d’une maison ont chuté de 2 % par rapport à la semaine précédente et étaient de 42 % inférieures à celles de la même semaine en 2021. La comparaison annuelle continue de bondir chaque semaine, car de moins en moins d’acheteurs veulent ou peuvent se permettre d’entrer dans ce marché immobilier très coûteux. .

Les demandes de refinancement d’un prêt immobilier n’ont baissé que de 0,1 % pour la semaine, mais uniquement parce qu’elles étaient si faibles au départ – en baisse de 86 % par rapport à il y a un an. Il y a actuellement moins de 150 000 emprunteurs qualifiés qui pourraient bénéficier d’un refinancement aux taux d’aujourd’hui, selon Black Knight.

Les taux hypothécaires ont légèrement diminué pour commencer cette semaine, mais ils sont toujours bien au-dessus de 7 % après avoir commencé l’année à environ 3 %. Le taux d’intérêt contractuel moyen pour les prêts hypothécaires à taux fixe de 30 ans avec des soldes de prêt conformes (647 200 $ ou moins) est passé de 6,94 % à 7,16 %, les points passant de 0,95 à 0,88 (y compris les frais de montage) pour les prêts avec une baisse de 20 %. Paiement.

Les prêts de la Federal Housing Administration, qui s’accompagnent de taux plus bas et d’exigences d’acompte plus faibles, ont connu une légère hausse au cours de la semaine.

“Malgré des taux plus élevés et une activité globale de demande plus faible, il y a eu une légère augmentation des demandes d’achat FHA, car les taux FHA sont restés inférieurs aux taux de prêt conventionnels”, a déclaré Joel Kan, économiste à la Mortgage Bankers Association.

La part des acheteurs de maison demandant des prêts hypothécaires à taux révisable est restée élevée à plus de quatre fois ce qu’elle était au début de cette année. Les ARM offrent des taux inférieurs mais sont considérés comme un produit plus risqué.

Les taux d’intérêt élevés pèsent également sur les prix des maisons. Bien que les prix soient toujours plus élevés qu’il y a un an, les gains ralentissent maintenant à un rythme record. Les acheteurs de maison reconsidèrent également leurs achats. Groupe Pulte a fait état d’un taux d’annulation de 24% dans son dernier rapport sur les résultats trimestriels mardi et a déclaré qu’il s’attendait à un taux encore plus élevé pour le prochain trimestre.