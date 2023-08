La demande de prêts hypothécaires des acheteurs de maison chute à son plus bas niveau depuis 28 ans alors que les taux d’intérêt montent en flèche

Les taux hypothécaires ont bondi la semaine dernière à leur plus haut niveau depuis 23 ans, poussant la demande de prêts hypothécaires des acheteurs de maison à son plus bas niveau depuis 28 ans.

Le volume total des demandes de prêts hypothécaires a chuté de 4,2 % la semaine dernière par rapport à la semaine précédente, selon l’indice désaisonnalisé de la Mortgage Bankers Association.

La semaine dernière, le taux d’intérêt contractuel moyen pour les prêts hypothécaires à taux fixe sur 30 ans avec des soldes de prêt conformes (726 200 $ ou moins) a augmenté de 7,16% à 7,31%, avec des points passant de 0,68 à 0,78 (y compris les frais de montage) pour les prêts avec un Acompte de 20%. L’année dernière, ce taux était de 5,65 %.

« Les rendements des bons du Trésor ont continué de grimper la semaine dernière alors que les marchés étaient aux prises avec l’illiquidité et les craintes que l’économie résiliente maintienne une inflation obstinément élevée », a déclaré Joel Kan, économiste MBA, dans un communiqué.

En conséquence, les demandes de prêt hypothécaire pour acheter une maison ont chuté de 5 % pour la semaine et étaient de 30 % inférieures à celles de la même semaine il y a un an. La demande des acheteurs est à son plus bas niveau depuis décembre 1995. Les acheteurs potentiels sont confrontés non seulement à des taux d’intérêt et des prix élevés, mais aussi à une offre extrêmement faible. Fin juillet, les logements disponibles sur le marché étaient proches du niveau le plus bas depuis un quart de siècle, selon la National Association of Realtors.

La part des demandes de prêts hypothécaires à taux variable a augmenté à 7,6%, ce qui représente le niveau le plus élevé en cinq mois. Le nombre de demandes ARM a augmenté de 4 % d’une semaine à l’autre.

« Certains acheteurs cherchent à réduire leurs mensualités en acceptant un certain risque de taux d’intérêt après la période fixe initiale », a noté Kan.

Les demandes de refinancement d’un prêt immobilier ont chuté de 3 % sur la semaine et de 35 % sur un an. La part du refinancement dans l’activité hypothécaire a augmenté pour atteindre 29,5 % du total des demandes, contre 28,6 % la semaine précédente. Très peu de propriétaires peuvent désormais bénéficier d’un refinancement étant donné que la plupart ont des taux bien inférieurs à la fourchette de 5 %.

Les taux hypothécaires ont continué de grimper cette semaine et se situent désormais autour de 7,5 % selon Mortgage News Daily.