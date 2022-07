La demande de prêts hypothécaires continue de baisser, même si les taux d’intérêt baissent un peu

La demande de prêts hypothécaires a légèrement diminué pour la quatrième semaine consécutive, selon les données publiées mercredi, même si les taux d’intérêt ont chuté par rapport à leurs récents sommets.

Le volume total a diminué de 1,8 % la semaine dernière par rapport à la semaine précédente, selon l’indice désaisonnalisé de la Mortgage Bankers Association.

Les demandes de prêt pour l’achat d’une maison ont chuté de 1 % sur la semaine, mais étaient inférieures de 18 % à la même semaine il y a un an. L’offre augmente sur le marché du logement, car la concurrence se refroidit entre les acheteurs. Mais les prix et les taux sont encore élevés et l’inflation affaiblit la confiance des consommateurs.

Le taux d’intérêt contractuel moyen pour les prêts hypothécaires à taux fixe de 30 ans avec des soldes de prêt conformes (647 200 $ ou moins) est passé de 5,82 % à 5,74 %, les points passant de 0,65 à 0,61 (y compris les frais de montage) pour les prêts avec une baisse de 20 %. Paiement.