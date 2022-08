La demande de prêts hypothécaires chute encore plus, les taux remontant jusqu’aux sommets de juillet

Après avoir reculé au début du mois, les taux hypothécaires ont recommencé à augmenter fortement pour atteindre leur plus haut niveau depuis la mi-juillet. Cela a entraîné une baisse encore plus importante de la demande de prêts hypothécaires.

Le volume total des demandes de prêts hypothécaires a chuté de 3,7 % la semaine dernière par rapport à la semaine précédente, selon l’indice désaisonnalisé de la Mortgage Bankers Association. Le volume était inférieur de 63 % à celui de la même semaine il y a un an.

Le taux d’intérêt contractuel moyen pour les prêts hypothécaires à taux fixe de 30 ans avec des soldes de prêt conformes (647 200 $ ou moins) est passé de 5,65 % à 5,80 %, avec des points passant de 0,68 à 0,71 (y compris les frais de montage) pour les prêts avec une baisse de 20 %. Paiement. Ce taux était de 3,11 % il y a un an.

“Les taux hypothécaires et les rendements du Trésor ont augmenté la semaine dernière alors que les responsables de la Réserve fédérale ont indiqué que les taux à court terme resteraient plus élevés plus longtemps. Les taux hypothécaires ont été volatils au cours du mois dernier, rebondissant entre 5,4% et 5,8%”, a déclaré Joel Kan, associé du MBA. vice-président des prévisions économiques et industrielles.

En conséquence, la demande de refinancement, qui est très sensible aux mouvements de taux hebdomadaires, a encore chuté de 8 % pour la semaine et était de 83 % inférieure à la même semaine il y a un an. La part de refinancement de l’activité hypothécaire a diminué à 30,3 % du total des demandes, contre environ 66 % il y a un an.

Les demandes de prêt hypothécaire pour l’achat d’une maison ont chuté de 2 % pour la semaine et étaient de 23 % inférieures à celles de la même semaine il y a un an.

“Les demandes d’achat ont diminué au cours de huit des neuf dernières semaines, alors que la demande continue de diminuer en raison de taux plus élevés et de perspectives économiques plus faibles”, a déclaré Kan. “Cependant, la hausse des stocks et le ralentissement de la croissance des prix des maisons pourraient potentiellement ramener certains acheteurs sur le marché plus tard cette année.”

Les prix des maisons sont toujours bien au-dessus des niveaux d’il y a un an, mais ils ont baissé de 0,77 % de juin à juillet. Il s’agissait de la première baisse mensuelle en près de trois ans, selon Black Knight, une société de logiciels, de données et d’analyse hypothécaires.

Bien que la baisse puisse sembler faible, il s’agit de la plus forte baisse des prix sur un mois depuis janvier 2011. Il s’agit également de la deuxième pire performance de juillet remontant à 1991, derrière la chute de 0,9 % en juillet 2010, pendant la Grande Récession.

Compte tenu de la volatilité récente des taux hypothécaires, l’écart entre les taux des prêts jumbo et conformes s’est de nouveau creusé. Les jumbos, qui portaient auparavant des taux plus élevés en raison de la taille des prêts, sont désormais inférieurs de 48 points de base aux prêts conformes. Cet écart a dépassé 50 points de base en juillet. Cela est probablement dû au fait que les jumbos ne sont pas soutenus par le gouvernement, qui a une tolérance au risque plus stricte, mais sont détenus dans les bilans bancaires. Les banques recherchent actuellement désespérément des prêts hypothécaires.