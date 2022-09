La demande de prêts hypothécaires chute encore alors que les taux d’intérêt remontent au plus haut de juin

En juin, le taux moyen du taux fixe à 30 ans a brièvement dépassé les 6 %, ce qui a suffi à renverser le marché de l’habitation autrefois en ébullition. Les taux ont reculé en juillet et en août, mais le mal était déjà fait. Aujourd’hui, les taux dépassent à nouveau les 6 %, ce qui entraîne une baisse encore plus importante de la demande de prêts hypothécaires déjà assiégée.

Le taux d’intérêt contractuel moyen pour les prêts hypothécaires à taux fixe de 30 ans avec des soldes de prêt conformes (647 200 $ ou moins) est passé à 5,94 % la semaine dernière, contre 5,80 % la semaine précédente, pour les prêts avec un acompte de 20 %, selon la Mortgage Bankers Association. . C’était la moyenne hebdomadaire, mais il y a eu quelques jours où le taux a dépassé 6 % dans une autre enquête de Mortgage News Daily.

“Les taux hypothécaires ont augmenté au cours de la semaine dernière alors que les marchés continuaient de réévaluer les perspectives de l’économie et la trajectoire de la politique monétaire, avec des attentes pour que les taux à court terme évoluent et restent plus élevés plus longtemps”, a déclaré Mike Fratantoni, MBA vice-président principal et économiste en chef.

En conséquence, les demandes de prêt hypothécaire pour refinancer un prêt immobilier ont encore chuté de 1 % pour la semaine et étaient de 83 % inférieures à celles de la même semaine il y a un an. Les taux hypothécaires étaient juste en dessous de 3% il y a un an et étaient à des niveaux record pendant la majeure partie de 2021, il y a donc très peu de personnes maintenant qui n’ont pas déjà refinancé à un taux beaucoup plus bas que celui disponible aujourd’hui.

Les demandes de prêt hypothécaire pour l’achat d’une maison ont chuté de 1 % pour la semaine et étaient de 23 % inférieures à celles de la même semaine il y a un an. Compte tenu des taux plus élevés d’aujourd’hui, une personne qui achète une maison de 400 000 $ paierait près de 700 $ de plus par mois qu’il y a un an.

« Les données économiques récentes empêcheront probablement toute baisse significative des taux hypothécaires à court terme, mais le marché du travail solide décrit dans les données d’août devrait soutenir la demande de logements », a déclaré Fratantoni, ajoutant : « Il n’y a aucun signe de rebond des demandes d’achat. encore, mais le marché du travail robuste et une augmentation des stocks de logements devraient conduire à une éventuelle augmentation de l’activité d’achat.”

Les taux hypothécaires ont encore augmenté au début de cette semaine, alors que les investisseurs attendent une série de discours des membres de la Réserve fédérale qui pourraient donner plus d’informations sur l’ampleur de la prochaine hausse des taux. La hausse des taux hypothécaires refroidit déjà les prix des maisons, mais compte tenu de l’ampleur de leur hausse au cours des dernières années, il faudra probablement beaucoup plus de refroidissement avant que l’abordabilité ne se rétablisse complètement.