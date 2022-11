La demande de prêts hypothécaires chute alors même que les taux glissent par rapport aux récents sommets

Le volume des demandes de prêts hypothécaires a à peine bougé la semaine dernière, en baisse de 0,5 % par rapport à la semaine précédente, selon l’indice désaisonnalisé de la Mortgage Bankers Association.

Les taux, quant à eux, ont légèrement baissé la semaine dernière, mais ils sont toujours proches d’un sommet de 22 ans.

Le taux d’intérêt contractuel moyen pour les prêts hypothécaires à taux fixe de 30 ans avec des soldes de prêt conformes (647 200 $ ou moins) est passé de 7,16 % à 7,06 %, les points passant de 0,88 à 0,73 (y compris les frais de montage) pour les prêts avec une baisse de 20 %. Paiement. Ce taux était de 3,24 % la même semaine il y a un an.

La légère baisse a suffi à déplacer un tout petit peu l’aiguille sur la demande de refinancement. Ces demandes ont augmenté de 0,2 % pour la semaine, mais étaient toujours inférieures de 85 % à celles de l’année précédente. Il y a maintenant très peu d’emprunteurs qualifiés qui n’ont pas déjà un taux inférieur à ce qui est offert aujourd’hui.

Les demandes de prêt hypothécaire pour acheter une maison ont chuté de 1 % pour la semaine et ont diminué de 41 % d’une année sur l’autre. Les agents immobiliers et les constructeurs de maisons disent que le trafic des acheteurs a ralenti. Les agents disent que les acheteurs d’aujourd’hui ne voient aucun sentiment d’urgence, et certains attendent peut-être que les taux baissent de manière plus significative.

“Outre le taux de prêt ARM, les taux de tous les autres types de prêts étaient supérieurs de plus de trois points de pourcentage à ce qu’ils étaient il y a un an. Ces taux élevés continuent d’exercer une pression sur les activités d’achat et de refinancement et ont aggravé les problèmes d’accessibilité qui affectent le marché du logement au sens large, comme en témoignent les tendances à la détérioration des mises en chantier et des ventes de logements », a déclaré Joel Kan, économiste titulaire d’un MBA.

Les taux hypothécaires ont recommencé cette semaine légèrement à la hausse, selon Mortgage News Daily, mais toutes les oreilles sont maintenant tournées vers la réunion de mercredi de la Réserve fédérale. Alors que l’on s’attend à ce que la Fed augmente son taux directeur de 0,75 point de pourcentage, les investisseurs se concentrent davantage sur ce qu’elle signalera pour les futurs mouvements de taux. Certains pensent que la Fed s’apprête à mettre fin ou du moins à ralentir ses hausses de taux.

“S’ils vont jusqu’à jeter cet os sur le marché, ce serait probablement bon pour les taux au début”, a écrit Matthew Graham, directeur de l’exploitation chez Mortgage News Daily. “S’ils s’en abstiennent complètement, les taux vont avoir un mauvais [Wednesday] après midi. … Dans tous les cas, le risque de volatilité est élevé.”