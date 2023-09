La demande de prêts hypothécaires chute à son plus bas niveau depuis 27 ans alors que les taux d’intérêt reculent

Après avoir fortement augmenté pendant plusieurs semaines, les taux d’intérêt hypothécaires ont légèrement reculé la semaine dernière, mais pas suffisamment pour relancer la demande de prêts hypothécaires.

Le volume total des demandes de prêts hypothécaires a chuté de 2,9 % la semaine dernière par rapport à la semaine précédente, selon l’indice désaisonnalisé de la Mortgage Bankers Association.

Le taux d’intérêt contractuel moyen pour les prêts hypothécaires à taux fixe sur 30 ans avec des soldes de prêt conformes (726 200 $ ou moins) a diminué de 7,31 % à 7,21 %, avec des points passant de 0,73 à 0,69 (y compris les frais de montage) pour les prêts avec une mise de fonds de 20 %. paiement.

« Les demandes de prêts hypothécaires sont tombées à leur plus bas niveau depuis décembre 1996, malgré une baisse des taux hypothécaires », a déclaré Joel Kan, économiste MBA. « Les taux sont restés supérieurs de plus d’un point de pourcentage à ceux d’il y a un an, malgré des données mitigées sur la santé de l’économie et des signes d’un ralentissement du marché du travail. »

Les demandes de refinancement d’un prêt immobilier – qui sont les plus sensibles aux variations hebdomadaires des taux d’intérêt – ont chuté de 5 % par rapport à la semaine précédente et de 30 % par rapport à la même semaine il y a un an. La grande majorité des emprunteurs bénéficient aujourd’hui de prêts dont les taux sont inférieurs à 4 %. Même avec des taux élevés de valeur nette de leur logement, les emprunteurs sont plus susceptibles de contracter un deuxième prêt pour retirer de l’argent, plutôt que de perdre leur faible taux grâce à un refinancement avec retrait d’argent.

Les demandes de prêt hypothécaire pour acheter une maison ont chuté de 2 % sur la semaine et étaient de 28 % inférieures à celles de la même semaine il y a un an.

« Les acheteurs potentiels restent à l’écart en raison du faible stock de logements et des taux hypothécaires élevés », a ajouté Kan.

Les taux hypothécaires ont de nouveau augmenté à partir de cette semaine, et davantage de données économiques publiées cette semaine pourraient avoir un impact supplémentaire sur les taux. Bien qu’ils aient évolué dans une fourchette étroite ces dernières semaines, 7 % semblent être la nouvelle norme. Cela a refroidi les prix de l’immobilier, qui avaient augmenté pendant une grande partie de l’année, mais qui semblent à nouveau s’atténuer.