La demande de prêts hypothécaires chute à nouveau après que le taux d’intérêt des prêts FHA ait atteint son plus haut niveau en 21 ans

Les taux d’intérêt hypothécaires ont grimpé en flèche la semaine dernière, le taux de l’option de faible mise de fonds du gouvernement atteignant son plus haut niveau en 21 ans. Cela a durement touché la demande de prêts hypothécaires, le volume total des demandes ayant chuté de 3,1 % la semaine dernière par rapport à la semaine précédente, selon l’indice désaisonnalisé de la Mortgage Bankers Association.

Le taux d’intérêt contractuel moyen pour les prêts hypothécaires à taux fixe de 30 ans avec des soldes de prêt conformes (726 200 $ ou moins) est passé de 6,93 % à 7,09 %, avec des points passant de 0,68 à 0,70 (y compris les frais de montage) pour les prêts avec une baisse de 20 %. paiement. Le taux moyen des prêts jumbo a atteint 7,04 %.

Le taux des prêts de la Federal Housing Administration, qui sont privilégiés par les nouveaux emprunteurs ou les emprunteurs à faible revenu car ils offrent de faibles acomptes, a atteint 7,02%, le plus élevé depuis 2002.

« Les taux de rendement du Trésor ont augmenté la semaine dernière et les taux hypothécaires ont emboîté le pas, en raison d’une combinaison de l’annonce de financement du Trésor et de la dégradation de la note de la dette du gouvernement américain », a déclaré Joel Kan, vice-président et économiste en chef adjoint de MBA.

Les demandes de prêt hypothécaire pour l’achat d’une maison ont chuté de 3 % pour la semaine et étaient de 27 % inférieures à celles de la même semaine il y a un an. Non seulement les taux hypothécaires élevés rendent plus difficile l’achat d’une maison, mais ils maintiennent les propriétaires actuels en place. Les propriétaires d’aujourd’hui qui ont des hypothèques paient des taux d’intérêt de l’ordre de 3 % à 4 % et retardent un déménagement parce qu’ils ne veulent pas payer le double pour une autre maison.

Les demandes de refinancement d’un prêt immobilier ont chuté de 4 % pour la semaine et de 37 % par rapport à la même semaine il y a un an.

Les taux hypothécaires se sont maintenus à plus de 7% pour commencer cette semaine, selon une enquête distincte de Mortgage News Daily. Les taux pourraient connaître un mouvement beaucoup plus important jeudi avec la publication des données mensuelles sur l’inflation.