La demande de prêts hypothécaires chute à nouveau alors que les taux repassent au-dessus de 7%

Le taux moyen du populaire prêt hypothécaire à taux fixe de 30 ans a franchi la barre des 7 % mardi, selon Mortgage News Daily. C’est le plus haut niveau depuis début mars.

Les taux ont augmenté en raison d’une combinaison de préoccupations parmi les investisseurs. Premièrement, l’incertitude quant à ce que la Réserve fédérale fera avec les taux d’intérêt, compte tenu d’une économie encore forte ; deuxièmement, la bataille autour du relèvement du plafond de la dette et la possibilité d’un défaut américain.

Dans les deux cas, les taux ont déjà augmenté la semaine dernière, la demande de prêts hypothécaires ayant reculé. Le volume total des demandes de prêts hypothécaires a chuté de 4,6 % la semaine dernière, par rapport à la semaine précédente, selon l’indice désaisonnalisé de la Mortgage Bankers Association.

La semaine dernière, le taux d’intérêt contractuel moyen hebdomadaire pour les prêts hypothécaires à taux fixe de 30 ans avec des soldes de prêt conformes (726 200 $ ou moins) est passé à 6,69 % pour les prêts avec un acompte de 20 %, selon le MBA. Ce taux était de 5,46 % la même semaine il y a un an.

Les demandes de prêt hypothécaire pour l’achat d’une maison ont chuté de 4 % pour la semaine et étaient de 30 % inférieures à celles de la même semaine il y a un an.

« Étant donné que les taux ont été si volatils et que les stocks à vendre sont encore rares, nous n’avons pas encore constaté de croissance soutenue des demandes d’achat », a déclaré Joel Kan, vice-président et économiste en chef adjoint du MBA.

Les demandes de refinancement d’un prêt immobilier ont diminué de 5 % par rapport à la semaine précédente et de 44 % par rapport à la même semaine il y a un an. C’est le niveau le plus bas en deux mois. Non seulement il y a très peu d’emprunteurs qui pourraient bénéficier d’un refinancement, étant donné que les taux étaient tellement plus bas il y a un an, mais les banques ont resserré les prêts en raison des récentes faillites bancaires.

Même si la crise de la dette est résolue avant un défaut, les taux n’ont pas beaucoup de raisons de baisser de manière significative de si tôt.

« Créditez l’amélioration progressive du sentiment des banques, des données économiques mitigées mais résilientes et une Réserve fédérale qui a été inébranlable dans ses rappels de leur mantra de taux » plus élevés pendant plus longtemps « », a écrit Matthew Graham, directeur de l’exploitation chez Mortgage News Daily.