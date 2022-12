La demande de prêts hypothécaires chute à nouveau alors même que les taux d’intérêt continuent de baisser

La baisse des taux hypothécaires attire certains propriétaires actuels vers le marché du refinancement, mais pas suffisamment pour compenser la baisse de la demande des acheteurs.

Le volume des demandes de prêts hypothécaires a chuté de 1,9 % la semaine dernière par rapport à la semaine précédente, selon l’indice désaisonnalisé de la Mortgage Bankers Association.

Le taux d’intérêt moyen du contrat pour les prêts hypothécaires à taux fixe de 30 ans avec des soldes de prêt conformes (647 200 $ ou moins) est passé de 6,49 % à 6,41 %, les points passant de 0,68 à 0,63 (y compris les frais de montage) pour les prêts avec une baisse de 20 %. Paiement. C’est 73 points de base de moins qu’il y a un mois, mais toujours plus de trois points de pourcentage de plus qu’il y a un an.

Les demandes de refinancement d’un prêt immobilier ont augmenté de 5 % sur la semaine, mais étaient toujours inférieures de 86 % à la même semaine il y a un an. Il y a encore très peu d’emprunteurs actuels qui peuvent bénéficier d’un refinancement aux taux d’intérêt plus élevés d’aujourd’hui. La part de refinancement de l’activité hypothécaire a augmenté à 28,7 % du total des demandes, contre 26,1 % la semaine précédente.

Les demandes de prêt hypothécaire pour l’achat d’une maison ont chuté de 3 % pour la semaine et étaient de 40 % inférieures à celles de la même semaine il y a un an.

“L’activité d’achat a ralenti la semaine dernière, avec une baisse des demandes d’achat conventionnelles partiellement compensée par une augmentation des demandes de prêt FHA et USDA”, a noté Joel Kan, économiste MBA dans un communiqué.

Le montant moyen des prêts pour les demandes d’achat d’une maison a diminué à 387 300 $ – son niveau le plus bas depuis janvier 2021, ce qui est cohérent avec des demandes gouvernementales légèrement plus fortes et un environnement de prix des maisons en refroidissement rapide, selon Kan.

Les taux hypothécaires n’ont pas beaucoup bougé cette semaine, aucune nouvelle économique importante ne faisant la une des journaux. Le prochain grand changement aura probablement lieu la semaine prochaine, avec la lecture mensuelle très attendue sur l’inflation.