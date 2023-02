La demande de prêts hypothécaires chute à mesure que les taux d’intérêt augmentent

Après avoir chuté pendant cinq semaines consécutives, les taux hypothécaires ont bondi la semaine dernière, déclenchant une baisse de la demande de prêts hypothécaires.

Le volume total des demandes de prêts hypothécaires a chuté de 7,7 % la semaine dernière, par rapport à la semaine précédente, selon l’indice désaisonnalisé de la Mortgage Bankers Association.

Le taux d’intérêt contractuel moyen pour les prêts hypothécaires à taux fixe de 30 ans avec des soldes de prêt conformes (726 200 $ ou moins) est passé de 6,18 % à 6,39 %, les points passant de 0,64 à 0,70 (y compris les frais de montage) pour les prêts avec une baisse de 20 %. paiement. Le taux était de 4,05 % il y a un an.

“Les taux hypothécaires ont augmenté dans tous les domaines la semaine dernière, poussés à la hausse par les attentes du marché qui l’inflation persisteraobligeant ainsi la Réserve fédérale à maintenir une politique monétaire restrictive plus longtemps », a déclaré Joel Kan, vice-président et économiste en chef adjoint du MBA.

Les demandes de refinancement d’un prêt immobilier ont chuté de 13 % pour la semaine et étaient de 76 % inférieures à celles de la même semaine il y a un an. Au rythme actuel, 100 000 emprunteurs de moins peuvent bénéficier d’un refinancement par rapport à il y a seulement une semaine, selon les données de Black Knight. Il y a un an, avec des taux hypothécaires à 4,05 %, il y avait un peu moins de 4 millions de candidats au refinancement.

Les demandes de prêt hypothécaire pour l’achat d’une maison ont chuté de 6 % pour la semaine et étaient de 43 % inférieures à celles de la même semaine il y a un an. Les agents immobiliers de tout le pays signalent une augmentation de la demande des acheteurs au cours des dernières semaines, indiquant peut-être un démarrage précoce du marché printanier historiquement occupé.

“En fait, j’ai pensé, mon Dieu, c’est incroyable. Regardez à quelle vitesse cela a tourné en un centime”, a déclaré Dana Rice, un agent immobilier de Compass, qui dirigeait samedi une journée portes ouvertes très fréquentée à Bethesda, dans le Maryland. “Nous sommes passés de l’absence de présentations et personne ne venant aux journées portes ouvertes, que chaque chose que j’ai lancée au cours des deux dernières semaines a eu plusieurs offres.”

Il existe cependant un niveau anormalement élevé d’acheteurs au comptant sur le marché. Peter Fang est l’un d’entre eux. Il était à la journée portes ouvertes.

“Je suis très surpris de voir autant d’offres en espèces sur le marché. Je pensais que je serais dans une bien meilleure position, mais la concurrence est toujours là”, a déclaré Fang.

Les taux hypothécaires ont continué d’augmenter cette semaine après qu’un rapport du gouvernement sur l’inflation ait montré qu’il était plus élevé que prévu en janvier.