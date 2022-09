La demande de prêts hypothécaires augmente pour la première fois en six semaines

Le volume des demandes de prêts hypothécaires a augmenté la semaine dernière pour la première fois en six semaines, selon la Mortgage Bankers Association, malgré une hausse des taux d’intérêt.

Des fluctuations abruptes des taux et l’incertitude quant à l’orientation générale du marché de l’habitation sont probablement en jeu.

actualités liées à l’investissement Des conditions de survente commencent à émerger pour les actions avant la décision de la Fed

Le taux d’intérêt contractuel moyen pour les prêts hypothécaires à taux fixe de 30 ans avec des soldes de prêt conformes (647 200 $ ou moins) est passé de 6,01 % à 6,25 %, les points passant de 0,76 à 0,71 (y compris les frais de montage) pour les prêts avec une baisse de 20 %. Paiement.

“Les rendements des bons du Trésor ont continué de grimper la semaine dernière en prévision de la réunion de septembre de la Réserve fédérale, où l’on s’attend à ce qu’ils annoncent – dans leurs efforts pour ralentir l’inflation – une autre hausse importante des taux à court terme”, a déclaré Joel Kan, économiste au MBA. , dans un communiqué.

Les demandes de refinancement d’un prêt immobilier, qui sont généralement très sensibles aux fortes fluctuations des taux, ont en fait augmenté de 10 % sur la semaine, même si elles étaient encore inférieures de 83 % à la même semaine il y a un an. Une partie de cela peut être due à l’ajustement des vacances la semaine précédente. Il se peut également que les très rares emprunteurs restants qui pourraient bénéficier d’un refinancement soient finalement sortis de la clôture, voyant que les taux pourraient grimper encore plus haut dans un avenir prévisible.

“Le gain hebdomadaire des candidatures, malgré des taux plus élevés, souligne la volatilité globale en ce moment ainsi que les résultats ajustés à la fête du Travail la semaine précédente”, a déclaré Kan.

Les demandes de prêt hypothécaire pour l’achat d’une maison ont augmenté de 1 % pour la semaine, mais étaient inférieures de 30 % à celles de la même semaine il y a un an. Les acheteurs voient maintenant moins de concurrence sur le marché cher d’aujourd’hui, de sorte que certains peuvent se lancer lorsqu’ils en ont l’occasion. Les maisons sont sur le marché plus longtemps et les vendeurs sont beaucoup plus disposés à négocier qu’il y a trois mois.

Pourtant, les prix n’ont pas encore beaucoup baissé, et avec des taux aussi élevés qu’ils le sont actuellement, l’abordabilité est historiquement faible. Le petit gain hebdomadaire de la demande de prêts hypothécaires ne représente pas vraiment la forte correction en cours dans l’achat de maisons.

Les taux hypothécaires ont encore augmenté cette semaine, selon une enquête distincte du Mortgage News Daily. Il a montré le taux moyen sur 30 ans fixé juste en dessous de 6,5% mardi, avant la réunion très attendue de la Réserve fédérale mercredi. Les investisseurs surveilleront spécifiquement les commentaires non pas sur une hausse actuelle des taux, mais sur ce qui pourrait être à venir.

“Les prévisions vont amplifier la volatilité que nous avons déjà vue avec la décision de hausse des taux. De plus, [Fed Chairman Jerome] La conférence de presse de Powell a toujours le potentiel d’ajouter une volatilité supplémentaire”, a écrit Matthew Graham, directeur de l’exploitation chez Mortgage News Daily.